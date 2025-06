Crime

Trio faz chamada de corrida por app e rouba veículo em São Mateus

Suspeitos, de 23, 14 e 15 anos, renderam motorista após solicitarem uma corrida em Guriri, na terça (24). Eles foram alcançados pela polícia e detidos na sequência

Um homem de 23 anos foi preso e dois menores, de 14 e 15 anos, foram apreendidos, suspeitos de solicitarem uma corrida em um veículo de aplicativo e roubarem o automóvel na noite de terça-feira (24), em Guriri, balneário de São Mateus , no Norte do Espírito Santo .>

Segundo a Polícia Militar, a equipe de patrulhamento foi informada sobre o roubo de um Fiat Argo branco em Guriri, e que o veículo, agora em posse dos suspeitos, havia tomado rumo à cidade de São Mateus. Os policiais receberam as coordenadas de localização do carro e o avistaram na Rua São João. >

Segundo a PM, os suspeitos detalharam que pediram um carro por meio de aplicativo próximo a uma distribuidora, e ao entrarem no veículo, se dirigiram à Ilha de Guriri. Em determinado momento, o adolescente de 14 anos, armado com a réplica de pistola, anunciou o assalto, enquanto Breno Souza, de 23 anos, segurava o motorista pelo pescoço. Após o roubo, o grupo seguiu para São Mateus, onde removeram as placas do carro e descartaram os pertences da vítima.>