Norte do ES

Homem é preso suspeito de abusar de menores de 14 anos em Linhares

Polícia aponta que investigação aponta que o suspeito abusou sexualmente de meninas menores de 14 anos, que mantinham contato diário com ele

Um homem de 56 anos foi preso na tarde de terça-feira (24), suspeito de abusar sexualmente de menores de 14 anos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O nome, o bairro e outros detalhes não estão sendo divulgados, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad), para preservar as vítimas, menores de idade.>