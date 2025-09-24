Home
>
Polícia
>
Suspeito de furtar lotérica é preso no ES e diz que pagaria agiota com dinheiro

Suspeito de furtar lotérica é preso no ES e diz que pagaria agiota com dinheiro

Segundo o delegado Leandro Sperandio, o homem confessou o crime; o cofre do estabelecimento foi arrombado e todo o material contido nele levado

Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 18:44

Homem foi preso na Serra. O material furtado foi apreendido pela Polícia Civil
Homem foi preso na Serra. O material furtado foi apreendido pela Polícia Civil Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um homem de 48 anos foi preso nesta quarta-feira (24), no bairro Costa Dourada, na Serra, suspeito de furtar uma lotérica em Fundão, também na Grande Vitória. Segundo a Polícia Civil, ele confessou o crime, dizendo que usou parte do dinheiro para pagar uma dívida com um agiota e o restante em gastos pessoais. O furto aconteceu no dia 15 de setembro.

Recomendado para você

Até a morte a marteladas registrada nesta quarta-feira (24), a última execução na cidade ocorreu em 18 de junho, quando uma mulher acabou executada a tiros

Após quase 100 dias sem homicídios, Cachoeiro volta a registrar assassinato

Segundo o delegado Leandro Sperandio, o homem confessou o crime; o cofre do estabelecimento foi arrombado e todo o material contido nele levado

Suspeito de furtar lotérica é preso no ES e diz que pagaria agiota com dinheiro

Polícia divulgou detalhes da execução de João Vitor Alves Pereira, de 20 anos, ocorrida em junho deste ano, a mando de um criminoso preso no Estado vizinho; motivação se deu pela disputa do tráfico

Entenda o ataque fatal no ES ordenado por traficante preso no RJ

Na ocasião, a funcionária da lotérica contou à Polícia Militar que encontrou o estabelecimento revirado, com gavetas abertas e vazias, além de um buraco feito na parede entre a lotérica e o comércio vizinho, por onde o suspeito teria entrado.

Ao chegar no local, o dono constatou que o cofre havia sido arrombado e todo o dinheiro levado, assim como os HDs do sistema de monitoramento e a sirene do alarme. A loja vizinha também teve a porta arrombada, mas nada foi furtado. O valor subtraído não foi divulgado pela PC. De acordo com o delegado de Fundão, Leandro Sperandio, o homem responderá por furto qualificado e será encaminhado ao Centro de Triagem do Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.

O material furtado foi apreendido pela Polícia Civil
O material furtado foi apreendido pela Polícia Civil Crédito: Divulgação/Polícia Civil

"Em depoimento, ele confessou o crime, alegando que precisava quitar uma dívida com um agiota. Segundo o suspeito, parte do valor obtido foi usado para pagar a dívida e o restante em gastos pessoais", disse o delegado.

Leia mais

Imagem - Um mês sem respostas: assassinato de diarista em Cariacica segue sem solução

Um mês sem respostas: assassinato de diarista em Cariacica segue sem solução

Imagem - Como agia grupo do ES que furtou R$ 1 milhão em baterias de lítio de empresas nacionais

Como agia grupo do ES que furtou R$ 1 milhão em baterias de lítio de empresas nacionais

Imagem - Homem suspeito de aplicar golpes milionários no ES é preso no interior do Rio

Homem suspeito de aplicar golpes milionários no ES é preso no interior do Rio

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

loterias

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais