Suspeito de furtar lotérica é preso no ES e diz que pagaria agiota com dinheiro

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 18:44
Um homem de 48 anos foi preso nesta quarta-feira (24), no bairro Costa Dourada, na Serra, suspeito de furtar uma lotérica em Fundão, também na Grande Vitória. Segundo a Polícia Civil, ele confessou o crime, dizendo que usou parte do dinheiro para pagar uma dívida com um agiota e o restante em gastos pessoais. O furto aconteceu no dia 15 de setembro.
Na ocasião, a funcionária da lotérica contou à Polícia Militar que encontrou o estabelecimento revirado, com gavetas abertas e vazias, além de um buraco feito na parede entre a lotérica e o comércio vizinho, por onde o suspeito teria entrado.
Ao chegar no local, o dono constatou que o cofre havia sido arrombado e todo o dinheiro levado, assim como os HDs do sistema de monitoramento e a sirene do alarme. A loja vizinha também teve a porta arrombada, mas nada foi furtado. O valor subtraído não foi divulgado pela PC. De acordo com o delegado de Fundão, Leandro Sperandio, o homem responderá por furto qualificado e será encaminhado ao Centro de Triagem do Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.
"Em depoimento, ele confessou o crime, alegando que precisava quitar uma dívida com um agiota. Segundo o suspeito, parte do valor obtido foi usado para pagar a dívida e o restante em gastos pessoais", disse o delegado.
