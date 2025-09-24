Crime em Fundão

Suspeito de furtar lotérica é preso no ES e diz que pagaria agiota com dinheiro

Segundo o delegado Leandro Sperandio, o homem confessou o crime; o cofre do estabelecimento foi arrombado e todo o material contido nele levado

Lucas Gaviorno Estagiário / [email protected]

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 18:44

Homem foi preso na Serra. O material furtado foi apreendido pela Polícia Civil Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um homem de 48 anos foi preso nesta quarta-feira (24), no bairro Costa Dourada, na Serra, suspeito de furtar uma lotérica em Fundão, também na Grande Vitória. Segundo a Polícia Civil, ele confessou o crime, dizendo que usou parte do dinheiro para pagar uma dívida com um agiota e o restante em gastos pessoais. O furto aconteceu no dia 15 de setembro.

Na ocasião, a funcionária da lotérica contou à Polícia Militar que encontrou o estabelecimento revirado, com gavetas abertas e vazias, além de um buraco feito na parede entre a lotérica e o comércio vizinho, por onde o suspeito teria entrado.



Ao chegar no local, o dono constatou que o cofre havia sido arrombado e todo o dinheiro levado, assim como os HDs do sistema de monitoramento e a sirene do alarme. A loja vizinha também teve a porta arrombada, mas nada foi furtado. O valor subtraído não foi divulgado pela PC. De acordo com o delegado de Fundão, Leandro Sperandio, o homem responderá por furto qualificado e será encaminhado ao Centro de Triagem do Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.

O material furtado foi apreendido pela Polícia Civil Crédito: Divulgação/Polícia Civil

"Em depoimento, ele confessou o crime, alegando que precisava quitar uma dívida com um agiota. Segundo o suspeito, parte do valor obtido foi usado para pagar a dívida e o restante em gastos pessoais", disse o delegado.



Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta