Home
>
Polícia
>
Homem suspeito de aplicar golpes milionários no ES é preso no interior do Rio

Homem suspeito de aplicar golpes milionários no ES é preso no interior do Rio

Ele se passava por funcionário de uma instituição financeira no Espírito Santo e enganou dezenas de pessoas com falsas promessas de investimento.

Vitor Recla

Repórter / [email protected]

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 16:04

A prisão aconteceu em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.
A prisão aconteceu em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um homem suspeito de aplicar golpes milionários foi preso no bairro Parque Turf Club, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, nesta terça-feira (23). Ele se passava por funcionário de uma instituição financeira no Espírito Santo e enganou dezenas de pessoas com falsas promessas de investimento.

Recomendado para você

A cena, na manhã desta terça-feira (23), chamou a atenção dos moradores do bairro Aquidaban

Homem pula no Rio Itapemirim para fugir de Guarda Municipal de Cachoeiro

Ele se passava por funcionário de uma instituição financeira no Espírito Santo e enganou dezenas de pessoas com falsas promessas de investimento.

Homem suspeito de aplicar golpes milionários no ES é preso no interior do Rio

Caso aconteceu em 2019 no bairro Conquista, na Capital. Segundo as investigações, o crime teve motivação ligada ao tráfico de drogas

Suspeito de matar vendedor de picolé para servir de 'exemplo' é preso em Vitória

A Polícia Civil não divulgou a cidade em que os golpes foram aplicados, mas a reportagem de A Gazeta apurou que aconteceram em São Mateus, na região Norte do Estado. O homem não teve a identidade divulgada.

Segundo as investigações, o suspeito atraía vítimas alegando ser agente credenciado e prometia lucros com aplicações financeiras. No entanto, o dinheiro jamais foi investido — e as vítimas nunca viram retorno algum.

O golpe movimentou mais de R$ 45 milhões. Depois que o esquema começou a ser descoberto, o homem fugiu do Espírito Santo e voltou para Campos, cidade natal, onde acabou sendo localizado e preso por policiais civis do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.

As investigações continuam para descobrir se ele teve a ajuda de outras pessoas. O preso vai responder por estelionato.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

estelionato Golpe ES Norte

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais