Homem suspeito de aplicar golpes milionários no ES é preso no interior do Rio

Ele se passava por funcionário de uma instituição financeira no Espírito Santo e enganou dezenas de pessoas com falsas promessas de investimento.

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 16:04

A prisão aconteceu em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um homem suspeito de aplicar golpes milionários foi preso no bairro Parque Turf Club, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, nesta terça-feira (23). Ele se passava por funcionário de uma instituição financeira no Espírito Santo e enganou dezenas de pessoas com falsas promessas de investimento.

A Polícia Civil não divulgou a cidade em que os golpes foram aplicados, mas a reportagem de A Gazeta apurou que aconteceram em São Mateus, na região Norte do Estado. O homem não teve a identidade divulgada.

Segundo as investigações, o suspeito atraía vítimas alegando ser agente credenciado e prometia lucros com aplicações financeiras. No entanto, o dinheiro jamais foi investido — e as vítimas nunca viram retorno algum.

O golpe movimentou mais de R$ 45 milhões. Depois que o esquema começou a ser descoberto, o homem fugiu do Espírito Santo e voltou para Campos, cidade natal, onde acabou sendo localizado e preso por policiais civis do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.

As investigações continuam para descobrir se ele teve a ajuda de outras pessoas. O preso vai responder por estelionato.

