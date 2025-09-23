Homem suspeito de aplicar golpes milionários no ES é preso no interior do Rio

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 16:04
Um homem suspeito de aplicar golpes milionários foi preso no bairro Parque Turf Club, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, nesta terça-feira (23). Ele se passava por funcionário de uma instituição financeira no Espírito Santo e enganou dezenas de pessoas com falsas promessas de investimento.
A Polícia Civil não divulgou a cidade em que os golpes foram aplicados, mas a reportagem de A Gazeta apurou que aconteceram em São Mateus, na região Norte do Estado. O homem não teve a identidade divulgada.
Segundo as investigações, o suspeito atraía vítimas alegando ser agente credenciado e prometia lucros com aplicações financeiras. No entanto, o dinheiro jamais foi investido — e as vítimas nunca viram retorno algum.
O golpe movimentou mais de R$ 45 milhões. Depois que o esquema começou a ser descoberto, o homem fugiu do Espírito Santo e voltou para Campos, cidade natal, onde acabou sendo localizado e preso por policiais civis do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.
As investigações continuam para descobrir se ele teve a ajuda de outras pessoas. O preso vai responder por estelionato.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o