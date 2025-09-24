Home
Um mês sem respostas: assassinato de diarista em Cariacica segue sem solução

Luciana Siqueira Rodrigues, de 42 anos, foi assassinada a tiros dentro de casa, na frente das filhas; Polícia Civil investiga o caso, mas não deu detalhes

Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 11:30

Luciana Siqueira Rodrigues
Luciana Siqueira Rodrigues Crédito: Redes Sociais

Há um mês, a família da diarista Luciana Siqueira Rodrigues enfrenta o luto pela sua morte. Assassinada a tiros no dia 25 de agosto deste ano, em Boa Vista, Cariacica, o caso segue sem respostas. Segundo a Polícia Civil, o caso está sendo investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e que, no momento, não serão divulgados mais detalhes.

Na noite do crime, Luciana estava de folga e havia passado o dia em casa com as filhas, de 12 e 17 anos. Após o jantar, por volta das 19h, foi até a cozinha, onde acabou baleada. Assustadas com os disparos, as adolescentes gritaram pela mãe.

"Ela terminou de jantar, foi na cozinha lavar o prato e, quando chegou, foi surpreendida. As filhas estavam na sala jantando também. Não viram, mas presenciaram a morte da mãe. Tentou socorrer, reanimar a mãe no chão, mas não teve jeito", contou um familiar que não se identificou.

Segundo a Polícia Militar, os policiais encontraram o ex-marido da vítima abraçado ao corpo dela, tentando mantê-la viva. Familiares disseram à reportagem da TV Gazeta que os dois mantinham uma relação de amizade.

Crime aconteceu na casa onde a diarista morava em Cariacica
Crime aconteceu na casa onde a diarista morava em Cariacica Crédito: Ronaldo Rodrigues

A porta da cozinha permaneceu trancada, o que, segundo vizinhos, sugere que o atirador não chegou a entrar na residência, onde Luciana morava há mais de 15 anos. Ela foi uma das primeiras moradoras da região.

Uma das suspeitas de parentes, é que o criminoso tenha chegado e fugido pela mata, que dá acesso a um lago e a outra rua.

Disque-Denúncia 181

A Polícia Civil reforça que a participação da população é fundamental para as investigações. Informações podem ser repassadas, de forma anônima, pelo Disque-Denúncia 181 ou pelo site www.disquedenuncia181.es.gov.br , onde também é possível anexar fotos e vídeos de crimes. O anonimato é garantido e todas as denúncias são verificadas.

