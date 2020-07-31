Suspeito de disparar rajada contra viatura da polícia é preso na Serra
"Questão de honra para nossa delegacia". Essa foi a frase usada pelo delegado Rodrigo Sandi Mori, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Serra, para definir a prisão do jovem Alef Dias Pereira, de 20 anos, ocorrida nesta quinta-feira (30) no bairro Jardim Limoeiro, no mesmo município.
Segundo Sandi Mori, o rapaz atirou diversas vezes contra a viatura da DHPP, na qual o delegado estava, quando a equipe da delegacia realizava uma diligência no bairro Nova Carapina II, há pouco mais de um mês.
"Esse rapaz preso foi o que atirou em nossa viatura. Então era uma questão de honra para a nossa delegacia efetuar a prisão desse indivíduo e tirar ele de circulação. Foi para servir de lição! Os cinco tiros acertaram o retrovisor e também o capô da viatura. Eu estava no carona", salientou o policial.
Na ocasião, Alef estava com mais três indivíduos dentro de um carro e se preparavam para atacar um grupo rival, quando cruzaram com a viatura. De acordo com o delegado titular, o jovem abriu fogo com uma submetralhadora .380 em direção aos policiais, que revidaram em defesa.
Na fuga, os criminosos bateram com o veículo logo depois de iniciada a perseguição. Dois acabaram detidos pelos policiais, enquanto outros dois fugiram, sendo um deles o Alef. Segundo o delegado, o suspeito que dirigia o carro é Paulo Victor de Paula Figueredo, de 22 anos, e ainda está foragido.
FICHA LONGA
Embora a pouca idade, a ficha do suspeito é extensa na polícia. Em coletiva realizada na manhã desta sexta-feira (31), o delegado detalhou a vida criminal do suspeito.
"O preso de ontem foi detido no bairro Jardim Limoeiro, na residência dele mesmo. Ele foi autuado por tráfico e posse ilegal de munição de uso restrito, além de responder por seis tentativas de homicídios, tráfico, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo", disse.
Na casa de Alef, os policiais encontraram ainda um carregador alongado, 30 munições de calibre .380, o mesmo usado na ofensiva contra os policiais, 13 munições de calibre .40 e ainda 30 buchas de maconha.
MOTIVAÇÃO
Sandi Mori ainda explicou que o jovem preso entrou há pouco tempo na criminalidade para vingar a morte de um familiar.
"Esse rapaz que foi preso ontem, era um homem correto e trabalhava certinho, mas entrou no mundo do crime há pouco tempo para vingar a morte de um primo. Mas ele já começou muito mal. Na primeira ação dele, já atirou em nós. A morte dessa familiar do Alef tem ligação com a disputa pelo tráfico na região da Rua Andrelândia, no bairro Nova Carapina II", concluiu o titular da DHPP.
Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, o suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana, onde permanece à disposição da Justiça.