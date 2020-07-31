Alef Dias Pereira foi preso nesta quinta-feira (30) na Serra e era procurado há mais de um mês após disparar contra uma viatura da DHPP Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Your browser does not support the audio element. Suspeito de disparar rajada contra viatura da polícia é preso na Serra

Segundo Sandi Mori, o rapaz atirou diversas vezes contra a viatura da DHPP, na qual o delegado estava, quando a equipe da delegacia realizava uma diligência no bairro Nova Carapina II, há pouco mais de um mês.

"Esse rapaz preso foi o que atirou em nossa viatura. Então era uma questão de honra para a nossa delegacia efetuar a prisão desse indivíduo e tirar ele de circulação. Foi para servir de lição! Os cinco tiros acertaram o retrovisor e também o capô da viatura. Eu estava no carona", salientou o policial.

Na ocasião, Alef estava com mais três indivíduos dentro de um carro e se preparavam para atacar um grupo rival, quando cruzaram com a viatura. De acordo com o delegado titular, o jovem abriu fogo com uma submetralhadora .380 em direção aos policiais, que revidaram em defesa.

Na fuga, os criminosos bateram com o veículo logo depois de iniciada a perseguição. Dois acabaram detidos pelos policiais, enquanto outros dois fugiram, sendo um deles o Alef. Segundo o delegado, o suspeito que dirigia o carro é Paulo Victor de Paula Figueredo, de 22 anos, e ainda está foragido.

Paulo Victor de Paula Figueredo, de 22 anos, está foragido após participar do ataque à viatura da DHPP na Serra Crédito: Divulgação/Polícia Civil

FICHA LONGA

Embora a pouca idade, a ficha do suspeito é extensa na polícia. Em coletiva realizada na manhã desta sexta-feira (31), o delegado detalhou a vida criminal do suspeito.

Rodrigo Sandi Mori, delegado titular da DHPP Serra Crédito: Reprodução TV Gazeta

"O preso de ontem foi detido no bairro Jardim Limoeiro, na residência dele mesmo. Ele foi autuado por tráfico e posse ilegal de munição de uso restrito, além de responder por seis tentativas de homicídios, tráfico, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo", disse.

Na casa de Alef, os policiais encontraram ainda um carregador alongado, 30 munições de calibre .380, o mesmo usado na ofensiva contra os policiais, 13 munições de calibre .40 e ainda 30 buchas de maconha.

MOTIVAÇÃO

Sandi Mori ainda explicou que o jovem preso entrou há pouco tempo na criminalidade para vingar a morte de um familiar.

"Esse rapaz que foi preso ontem, era um homem correto e trabalhava certinho, mas entrou no mundo do crime há pouco tempo para vingar a morte de um primo. Mas ele já começou muito mal. Na primeira ação dele, já atirou em nós. A morte dessa familiar do Alef tem ligação com a disputa pelo tráfico na região da Rua Andrelândia, no bairro Nova Carapina II", concluiu o titular da DHPP.