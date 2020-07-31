Pistola da PM é apreendida com adolescente de 16 anos em Vila Velha
A Polícia Militar apreendeu um colete à prova de balas e uma pistola .40 com carregador alongado - que cabe mais munição que o original -, nesta quinta-feira (30), em Vila Velha. A arma pertence a Polícia Militar e havia sido furtada de um policial no ano passado. Tudo foi encontrado com um adolescente de 16 anos.
A polícia chegou até o garoto depois de receber uma denúncia, via Ciodes, de que um rapaz estava correndo com uma arma na mão pelo bairro Ilha dos Ayres, em Vila Velha. Uma equipe da Força Tática foi ao local e encontrou o adolescente em atitude suspeita.
Quando foi abordado pela polícia, o adolescente usava o colete à prova de balas. Aos militares, ele afirmou ter encontrado o material na rua.
"Quando nós entramos no bairro, na Rua Belarmino Nunes, um militar viu esse menino vindo pelo canto do muro. Quando ele viu a viatura, ele se abaixou atrás de um carro branco. Descemos do carro e fizemos a abordagem. A explicação dele foi de que ele achou o colete na rua, colocou no corpo e ia para casa", disse o Cabo Fanticelli.
ARMA FOI ROUBADA DE POLICIAL
De acordo com a polícia, a arma que estava com o garoto foi roubada de um policial militar no ano passado. Na ocasião, o PM sofreu um acidente e teriam aproveitado esse momento para furtar a pistola do militar.
"Essa arma foi furtada em 2019, quando um policial militar sofreu um acidente. A arma caiu e pessoas, ao invés de ajudá-lo, furtaram a arma", afirmou o Cabo Fanticelli.
O adolescente foi apreendido e levado para a Delegacia Regional de Vila Velha para prestar esclarecimentos.
Com informações da TV Gazeta