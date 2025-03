Assalto e perseguição

Roubo de carro de app na Serra termina com tiros e prisões em Vitória

Veículo roubado em assalto na Praia da Baleia, na Serra, foi identificado com dois jovens e um adolescente quando passava pela orla de Camburi, na Capital

Guarda Municipal prende trio em Vitória dentro de carro roubado na Serra. (Divulgação | Guarda Civil Municipal de Vitória)

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Um motorista por aplicativo teve o carro roubado na Praia da Baleia, na Serra, às 16h de sábado (29). Cinco horas depois, o veículo – um Chevrolet Meriva – foi identificado pela Central de Monitoramento da Guarda de Vitória passando pela orla de Camburi, na Capital, com três ocupantes dentro. Houve perseguição ao veículo, confronto e três suspeitos acabaram detidos.

Conforme boletim de ocorrência registrado pelo motorista de aplicativo, ele foi rendido por dois jovens na Serra, sendo que um deles apontou uma arma para ele, exigindo o veículo. A vítima obedeceu os assaltantes, que fugiram levando o automóvel. Por volta das 21h, o Chevrolet Meriva foi visto, por meio de câmeras da Central de Monitoramento, circulando na Avenida Dante Michelini.

A Guarda Municipal disse que agentes deram ordem de parada, que foi desobedecida pelos três ocupantes do carro. O veículo seguiu para o bairro Mata da Praia e houve perseguição. Ainda conforme a corporação, durante a fuga pelas ruas de Vitória, os suspeitos jogaram drogas pela janela do Meriva, e, quando chegaram em uma rua sem saída, um dos suspeitos atirou contra os guardas, que revidaram.

Após o confronto, um jovem de 21 anos – que estava ao volante e não tinha carteira de habilitação – foi detido pelos agentes, e outros dois suspeitos – outro rapaz e um adolescente de 16 anos – fugiram a pé, mas acabaram detidos por outra equipe logo depois na Praia de Camburi.

Guarda Municipal prende trio em Vitória dentro de carro roubado na Serra. (Divulgação | Guarda Civil Municipal)

A Guarda disse que, ao ser questionado sobre a situação, o suspeito de 21 anos, que estava dirigindo o Chevrolet Meriva, afirmou não ter conhecimento sobre o roubo e alegou que apenas dirigia o veículo porque foi ‘convidado para dar um rolê'. No caminho feito pelo trio durante a fuga foi encontrada uma réplica de arma semiautomático. No carro havia uma mochila com objetos pessoais, documentos do motorista de aplicativo, além de duas facas e um estilete.

O caso foi entregue pelos agentes da Guarda Municipal na Delegacia do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle). A Polícia Civil foi procurada para saber sobre a autuação dos suspeitos, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

