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Via Correios

Rondônia x ES: PF investiga 'ponte' do tráfico de drogas em Alegre

As encomendas chamaram atenção dos Correios e passaram a ser rastreadas pela Polícia Federal até o real destinatário, que acabou preso por tráfico interestadual de drogas

Publicado em 07 de Fevereiro de 2024 às 15:55

Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

07 fev 2024 às 15:55
Um jovem de 26 anos foi preso pela Polícia Federal em Alegre, região Sul do Espírito Santo, após investigação identificar um esquema que transportava drogas de Rondônia diretamente para a cidade capixaba. Mais de meio quilo de cloridrato de cocaína foi encontrado nesta quarta-feira (7) em uma encomenda enviada via Correios. A droga estava escondida dentro de uma fonte de computador.
A investigação que culminou na operação ocorreu de forma conjunta entre os Correios e a Polícia Federal. Segundo a autoridade policial, o investigado já havia recebido outras seis encomendas semelhantes — todas de Rondônia — possivelmente contendo drogas utilizadas para abastecer o tráfico na cidade de Alegre. 
Polícia Federal investiga esquema que transportava drogas de Rondônia para Alegre
Material apreendido pela PF em Alegre Crédito: Divulgação | Polícia Federal
Para conseguir prender o homem em flagrante por tráfico interestadual de drogas, a PF obteve autorização judicial para monitorar a encomenda até que ela fosse entregue ao destinatário. O nome do investigado não foi divulgado.

Correios | Na íntegra

A operação foi realizada de forma conjunta entre os órgãos de segurança e os Correios, após a estatal identificar os objetos suspeitos. Os Correios mantêm estreita parceria com os órgãos de segurança pública para prevenir o tráfego de itens proibidos, por meio do serviço postal. Os empregados atuam de forma diligente visando identificar postagens cujo conteúdo esteja em desacordo com a legislação. Quando algum objeto com conteúdo proibido ou ilícito é detectado, a empresa aciona os órgãos competentes. 

A estatal possui, ainda, métodos de monitoramento que são aprimorados periodicamente, com base em informações apresentadas pelos órgãos de segurança e de fiscalização. Muitas das operações de combate a ilícitos começam por meio do processo de fiscalização não-invasiva (raio-x) dos Correios.

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