Rondônia x ES: PF investiga 'ponte' do tráfico de drogas em Alegre

A operação foi realizada de forma conjunta entre os órgãos de segurança e os Correios, após a estatal identificar os objetos suspeitos. Os Correios mantêm estreita parceria com os órgãos de segurança pública para prevenir o tráfego de itens proibidos, por meio do serviço postal. Os empregados atuam de forma diligente visando identificar postagens cujo conteúdo esteja em desacordo com a legislação. Quando algum objeto com conteúdo proibido ou ilícito é detectado, a empresa aciona os órgãos competentes.

A estatal possui, ainda, métodos de monitoramento que são aprimorados periodicamente, com base em informações apresentadas pelos órgãos de segurança e de fiscalização. Muitas das operações de combate a ilícitos começam por meio do processo de fiscalização não-invasiva (raio-x) dos Correios.

