Quem é Jean Finamore Bento, braço direito de Marujo preso em operação

Influência no PCV

Mesmo depois da prisão de Marujo, chefe do Primeiro Comando de Vitória (PCV) , o traficante continua mandando no grupo criminoso. E é aí que Jean entra: ele tinha contato direto com Marujo, tendo, assim, um papel de destaque dentro da facção.

"A presença do Marujo ainda é notável, claro que não com o mesmo poder de mando que ele tinha quando estava solto, mas mesmo assim continua dominando certas regiões e tendo influência sobre os faccionados. Não podemos dizer que Jean era substituto do Marujo, a gente fala que Jean era uma pessoa de grande influência do PCV aqui na Capital, estava solto, baseado na região de dominância da facção", explicou o delegado Alan Moreno, coordenador do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat).

Braço direito de Marujo

Antes da prisão de Marujo a polícia já citava Jean como braço direito do traficante. Em 2021, ocasião em que Jean foi capturado pela Polícia Militar , a corporação já afirmava que ele era um dos homens de confiança do chefe. "Jean seria o segundo homem na cadeia hierárquica do PCV, facção responsável por diversos homicídios na Grande Vitória, já tendo sido detido em 2019 no município de Piúma, no litoral Sul do Estado", dizia a reportagem, na época.

Jean Finamore Bento, conhecido como Boca de Lata, era um homem de confiança do traficante Marujo Crédito: Divulgação

Coordenador de ataques

Jean estava escondido no Rio de Janeiro. Há cerca de seis meses, ele voltou para o Estado junto de Tiago de Jesus Fernandes, 29 anos, conhecido como Tiago Folha. A missão dos dois, segundo a investigação, era tomar áreas que estavam sob a influência do grupo criminoso rival, o Terceiro Comando Puro (TCP). Na mira estava o bairro Conquista e, no final de semana seguinte, o objetivo era avançar sobre Nova Almeida e na sequência o Morro do Macaco, em Vitória.

“Nossa investigação permitiu localizar o Tiago Folha em Porto Canoa, na Serra, na casa da mãe. Foi uma prisão importante que ajudou a impedir o planejamento que estavam traçando para atacar pelo menos três comunidades”, relatou o delegado Romualdo Gianordoli Neto, titular da Subsecretaria de Inteligência (SEI), para a coluna de Vilmara Fernandes. O delegado Alan Moreno disse, nesta sexta-feira (25), que Jean conseguiu retomar a boca de fumo do bairro Conquista, mas os outros planos foram frustrados.

Foragido da Justiça

Conforme o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) , Jean era foragido da Justiça, com um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e crimes relacionados ao porte ilegal de arma de fogo, expedido em 2022, em Vila Velha

Lista dos mais procurados

Jean já integrou a lista de mais procurados de Vitória algumas vezes, como em 2023 e em 2025 , sempre apontado como gerente do tráfico do Bairro da Penha. Nas duas ocasiões, a polícia divulgou a relação de nomes após episódios de violência na Capital, com objetivo de localizar os criminosos.

Operação Marujada