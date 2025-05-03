Homem é achado morto ao lado de moto em estrada de Pancas

Testemunhas contaram à Polícia Militar que a vítima estava em um bar próximo ao local do crime e foi vista oferecendo carona a um homem, que subiu na garupa da moto. O passageiro não foi encontrado. Próximo ao corpo, a perícia localizou uma pequena porção de drogas (crack e cocaína) um revólver calibre 38 com numeração raspada e cinco munições intactas.