Homem é achado morto ao lado de moto em estrada de Pancas

Um homem de 40 anos foi encontrado morto com marcas de tiros ao lado de uma motocicleta em Pancas, Noroeste do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (2). A vítima foi identificada como Arilson Carlos Gomes e localizada em uma estrada de Córrego do Brejo, em Laginha.
Testemunhas contaram à Polícia Militar que a vítima estava em um bar próximo ao local do crime e foi vista oferecendo carona a um homem, que subiu na garupa da moto. O passageiro não foi encontrado. Próximo ao corpo, a perícia localizou uma pequena porção de drogas (crack e cocaína) um revólver calibre 38 com numeração raspada e cinco munições intactas.
A Polícia Científica informou que Arilson foi atingido por pelo menos quatro tiros. O corpo foi levado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina. O crime é investigado pela Polícia Civil. Qualquer informação que ajude o trabalho policial pode ser passada pelo Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e o anonimato garantido.