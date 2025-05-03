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Investigação

Homem é achado morto ao lado de moto em estrada de Pancas

Testemunhas contaram à PM que a vítima estava em um bar antes do crime e que ofereceu carona a um homem; o passageiro não foi localizado
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

03 mai 2025 às 12:41

Publicado em 03 de Maio de 2025 às 12:41

Homicídio Pancas
Foto mostra local onde corpo foi encontrado ao lado de moto Crédito: Polícia Militar
Um homem de 40 anos foi encontrado morto com marcas de tiros ao lado de uma motocicleta em Pancas, Noroeste do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (2). A vítima foi identificada como Arilson Carlos Gomes e localizada em uma estrada de Córrego do Brejo, em Laginha.
Testemunhas contaram à Polícia Militar que a vítima estava em um bar próximo ao local do crime e foi vista oferecendo carona a um homem, que subiu na garupa da moto. O passageiro não foi encontrado. Próximo ao corpo, a perícia localizou uma pequena porção de drogas (crack e cocaína) um revólver calibre 38 com numeração raspada e cinco munições intactas.
Homem é achado morto ao lado de moto em estrada de Pancas
Materiais apreendidos próximo ao corpo Crédito: Polícia Científica
A Polícia Científica informou que Arilson foi atingido por pelo menos quatro tiros. O corpo foi levado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina. O crime é investigado pela Polícia Civil. Qualquer informação que ajude o trabalho policial pode ser passada pelo Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e o anonimato garantido. 

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