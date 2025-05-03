Ex-PM é morto a tiros dentro de veículo em Cariacica

Local onde ocorreu o assassinato. Em destaque, imagem da vítima Crédito: Montagem | Leitor A Gazeta | Rede social

Um ex-policial militar de 53 anos foi assassinado a tiros em Cariacica, Espírito Santo, na noite de sexta-feira (2). Weber Lins Pereira foi encontrado morto dentro uma caminhonete S10 preta, no bairro Jardim América. As informações preliminares da perícia da Polícia Científica apontam que a vítima foi atingida por pelo menos oito disparos.

O repórter Caique Verli, da TV Gazeta, apurou que a vítima foi assassinada momentos após sair da Igreja Assembleia de Deus, onde o pai é pastor. Testemunhas contaram que Weber entrou na caminhonete, mas nem teve tempo de ligá-la. O criminoso que estava em um carro estacionado atrás do veículo do ex-PM já saiu atirando e depois fugiu.

Segundo a Polícia Militar, um carro foi encontrado em chamas em um terreno baldio, abandonado pelo possível suspeito do assassinato. O Corpo de Bombeiros foi acionado e foram encontrados dois carregadores com 16 munições em cada.

Carro encontrado incendiado próximo ao local do assassinato Crédito: Caique Verli

Em 2022, Weber foi vítima de outro ataque, quando acabou baleado dentro de uma loja de conveniência em um posto de combustíveis, também em Cariacica. Dados oficiais do Governo do Espírito Santo mostram que o homem entrou para a Polícia Militar em 1992, mas foi desligado no ano de 2008. A reportagem questionou a PM sobre o motivo do desligamento, mas a corporação informou "não dispor de outros detalhes no momento".

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