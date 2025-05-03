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Investigação

Ex-PM é morto a tiros dentro de veículo em Cariacica

Em 2022, Weber foi vítima de outro ataque, quando acabou baleado dentro de uma loja de conveniência em um posto de combustíveis
Bruno Nézio

Bruno Nézio

Publicado em 

03 mai 2025 às 10:21

Publicado em 03 de Maio de 2025 às 10:21

Weber Lins Pereira, ex-policial militar é executado a tiros dentro de carro em Jardim América
Local onde ocorreu o assassinato. Em destaque, imagem da vítima Crédito: Montagem | Leitor A Gazeta | Rede social
Um ex-policial militar de 53 anos foi assassinado a tiros em Cariacica, Espírito Santo, na noite de sexta-feira (2). Weber Lins Pereira foi encontrado morto dentro uma caminhonete S10 preta, no bairro Jardim América. As informações preliminares da perícia da Polícia Científica apontam que a vítima foi atingida por pelo menos oito disparos.
O repórter Caique Verli, da TV Gazeta, apurou que a vítima foi assassinada momentos após sair da Igreja Assembleia de Deus, onde o pai é pastor. Testemunhas contaram que Weber entrou na caminhonete, mas nem teve tempo de ligá-la. O criminoso que estava em um carro estacionado atrás do veículo do ex-PM já saiu atirando e depois fugiu. 
Segundo a Polícia Militar, um carro foi encontrado em chamas em um terreno baldio, abandonado pelo possível suspeito do assassinato. O Corpo de Bombeiros foi acionado e foram encontrados dois carregadores com 16 munições em cada. 
Carro usado pelo criminoso foi encontrado incendiado
Carro encontrado incendiado próximo ao local do assassinato Crédito: Caique Verli
Em 2022, Weber foi vítima de outro ataque, quando acabou baleado dentro de uma loja de conveniência em um posto de combustíveis, também em Cariacica. Dados oficiais do Governo do Espírito Santo mostram que o homem entrou para a Polícia Militar em 1992, mas foi desligado no ano de 2008. A reportagem questionou a PM sobre o motivo do desligamento, mas a corporação informou "não dispor de outros detalhes no momento".
Ex-PM é morto a tiros dentro de veículo em Cariacica
O crime é investigado pela Polícia Civil. Qualquer informação que auxilie no trabalho policial pode ser repassada pelo Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e o anonimato garantido.

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