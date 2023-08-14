Quadrilha que roubava Hilux em Vitória age em vários aeroportos no Brasil

A organização criminosa que estava agindo no estacionamento do Aeroporto de Vitória atua em diversos aeroportos do Brasil , e, de abril para cá, furtou sete veículos do modelo Toyota Hilux somente na capital capixaba.

Polícia Civil concedeu uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira (14) e deu mais detalhes sobre como esses criminosos agiam e como conseguiram furtar os carros de luxo, avaliados entre R$ 200 mil a R$ 400 mil.

O titular da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), delegado Luiz Gustavo Ximenes, explicou que o foco desses criminosos eram as Hilux por conta de um equipamento específico onde é possível destravar o carro.

Após o furto, eles vendem os veículos para países da América do Sul e Brasil. Para outros países, os criminosos comercializam as Hilux com modelo com Start-Stop - um botão no veículo que desliga o veículo no momento de uma parada momentânea, como engarrafamentos ou farol vermelho, dando a partida quando o movimento precisa ser retomado de forma automática.

Os veículos que ligam através da chave comum, eles adulteram e comercializam no mercado interno.

"Essa organização criminosa é bem estruturada, como se fosse uma pirâmide. Então tem um comando, os intermediários e os puxadores, que furtam as Toyota Hilux. Na maioria das vezes, eles conseguem um aparelho rasther, que é um acessório que em conjunto com um módulo, conseguem destravar Hilux e furtar" Luiz Gustavo Ximenes - Delegado e titular da DFRV

No aeroporto de Vitória, eles agiam da seguinte maneira: os criminosos entravam em um veículo, que funcionava como uma cobertura, iam até o estacionamento, e depois até a Hilux, onde destravavam o carro de luxo e, em seguida, saíam com os dois veículos.

Criminosos saem com a Hilux roubada do aeoroporto de Vitória Crédito: Imagens de segurança

Estratégia

“Por que especificamente o aeroporto? É pela facilidade. Às vezes a pessoa vai viajar, deixa o veículo estacionado no aeroporto de Vitória e somente depois de 10 a 15 dias retorna. E nesse tempo o veículo já foi transportado para outro país ou já estão adulterados para comercialização no mercado interno”, comentou o titular da DFRV.

Além das sete Hilux furtadas no aeroporto da Capital, essa organização já levou ao menos 22 veículos no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro , um em Belo Horizonte e outros nos Estados de São Paulo e Paraná.

Os quatro detidos foram autuados por associação criminosa, furto qualificado mediante composto de pessoas e mediante fraude.

As investigações continuam para chegar aos demais integrantes da organização criminosa.

De acordo com o delegado Luiz Gustavo Ximenes, houve reuniões com a Zurich Airport, operadora que administra o terminal da Capital, onde ficou decidido pela prevenção desses roubos, por meio das travas nas rodas dos veículos deste tipo.