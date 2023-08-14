Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Operação Alto Luxo

Quadrilha que roubava Hilux em Vitória age em vários aeroportos no Brasil

Na última sexta-feira (11), quatro integrantes do grupo foram presos no Espírito Santo e em Minas Gerais; investigações prosseguem para identificar e prender outros membros
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

14 ago 2023 às 14:25

Publicado em 14 de Agosto de 2023 às 14:25

A organização criminosa que estava agindo no estacionamento do Aeroporto de Vitória atua em diversos aeroportos do Brasil, e, de abril para cá, furtou sete veículos do modelo Toyota Hilux somente na capital capixaba. 
Polícia Civil concedeu uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira (14) e deu mais detalhes sobre como esses criminosos agiam e como conseguiram furtar os carros de luxo, avaliados entre R$ 200 mil a R$ 400 mil.
Na última sexta-feira (11), quatro integrantes dessa quadrilha foram presos em Vila Velha e na Serra, no Espírito Santo, e um em Minas Gerais, durante a Operação Alto Luxo.
O titular da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), delegado Luiz Gustavo Ximenes, explicou que o foco desses criminosos eram as Hilux por conta de um equipamento específico onde é possível destravar o carro.
Após o furto, eles vendem os veículos para países da América do Sul e Brasil. Para outros países, os criminosos comercializam as Hilux com modelo com Start-Stop - um botão no veículo que desliga o veículo no momento de uma parada momentânea, como engarrafamentos ou farol vermelho, dando a partida quando o movimento precisa ser retomado de forma automática.
Os veículos que ligam através da chave comum, eles adulteram e comercializam no mercado interno.
"Essa organização criminosa é bem estruturada, como se fosse uma pirâmide. Então tem um comando, os intermediários e os puxadores, que furtam as Toyota Hilux. Na maioria das vezes, eles conseguem um aparelho rasther, que é um acessório que em conjunto com um módulo, conseguem destravar Hilux e furtar"
Luiz Gustavo Ximenes - Delegado e titular da DFRV
No aeroporto de Vitória, eles agiam da seguinte maneira: os criminosos entravam em um veículo, que funcionava como uma cobertura, iam até o estacionamento, e depois até a Hilux, onde destravavam o carro de luxo e, em seguida, saíam com os dois veículos.
Criminosos saem com a Hilux roubada do aeoroporto de Vitória
Criminosos saem com a Hilux roubada do aeoroporto de Vitória Crédito: Imagens de segurança

Estratégia

“Por que especificamente o aeroporto? É pela facilidade. Às vezes a pessoa vai viajar, deixa o veículo estacionado no aeroporto de Vitória e somente depois de 10 a 15 dias retorna. E nesse tempo o veículo já foi transportado para outro país ou já estão adulterados para comercialização no mercado interno”, comentou o titular da DFRV.
Além das sete Hilux furtadas no aeroporto da Capital, essa organização já levou ao menos 22 veículos no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, um em Belo Horizonte e outros nos Estados de São Paulo e Paraná.
Os quatro detidos foram autuados por associação criminosa, furto qualificado mediante composto de pessoas e mediante fraude.
As investigações continuam para chegar aos demais integrantes da organização criminosa. 
De acordo com o delegado Luiz Gustavo Ximenes, houve reuniões com a Zurich Airport, operadora que administra o terminal da Capital, onde ficou decidido pela prevenção desses roubos, por meio das travas nas rodas dos veículos deste tipo. 
O colunista de A Gazeta, Leonel Ximenes, já havia adiantado que os crimes vinham ocorrendo e que desde 1º de agosto a administração do aeroporto está colocando as travas de segurança. 
O dispositivo é instalado à revelia do dono do veículo. Um adesivo é afixado na picape informando ao proprietário como ele deve proceder para destravar a trava antifurto, trabalho sob a responsabilidade da direção do estacionamento do Aeroporto de Vitória. "A trava é emborrachada e não causa nenhum dano ao veículo", informou a Zurich.

Veja Também

Por que homem que matou mulher na Serra se entregou e não foi preso?

Jovem que estava desaparecido é encontrado morto em São Gabriel da Palha

Bebê morre queimado após cama pegar fogo e pais são presos em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aeroporto aeroporto de vitória espírito santo Minas Gerais Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados