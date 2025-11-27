Após dois anos

Preso por assassinato no ES tentou enganar a polícia com atestado odontológico

Wellington Rodrigues dos Santos informou que estava em um consultório no dia e horário do crime, em junho de 2023; vítima foi morta por ele em um matagal de Vale Encantado, em Vila Velha

Lucas Gaviorno Estagiário / [email protected]

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 18:19

Wellington Rodrigues dos Santos é apontado pela polícia como o autor do crime que terminou com a morte de Carlos Gabriel Luciano da Silva, em junho de 2023, em Vila Velha Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um homem de 29 anos foi preso pela Polícia Civil na última sexta-feira (21), por matar um jovem de 20 anos a tiros em uma área de mata do bairro Vale Encantado, em Vila Velha, em junho de 2023. À época, Wellington Rodrigues dos Santos, vulgo Bolonha, havia sido encontrado pela polícia após uma denúncia, mas como não havia provas para o flagrante, ele acabou liberado. Após ser intimado para interrogatório, ele apresentou um atestado odontológico falso, informando que estava em um consultório no dia e horário do crime.

Segundo a PC, Bolonha havia contado outra situação aos funcionários e dentista da clínica para conseguir o documento. "As pessoas dessa clínica foram convocadas para serem ouvidas lá na DHPP, e revelaram que, ele contou uma história triste, falando que ia perder o emprego, só para colocarem o horário. Ele foi lá após o crime só para criar esse álibi", disse o delegado Cleudes Junior, adjunto da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.

Após ouvir os funcionários da clínica, a polícia conseguiu as câmeras de segurança do local, comprovando que Bolonha havia chegado ao local em um horário diferente ao que informado por ele. "Ele chegou após o cometimento do homicídio", destacou. Os investigadores também descobriram que Wellington havia deixado o bairro depois do horário do crime, sendo possível concluir o inquérito com essas informações.

Motivação

O delegado contou que a vítima, identificada como Carlos Gabriel Luciano da Silva, de 20 anos, havia sido morta por estar informando os traficantes de Vale Encantado sobre os pontos de venda de droga dos criminosos do bairro Santa Clara. As investigações apontaram que os dois bairros fazem parte da mesma facção criminosa e que hoje não há registros de conflitos declarados na região. Ele também contou a dinâmica do crime: "Ele rendeu a vítima, levou para dentro do matagal e o matou", afirmou.

A polícia ainda informou que há um mandante do crime, mas ele ainda não foi identificado. "Nas investigações, nós não conseguimos lincar quem seria o chefe do tráfico para poder ligar diretamente no homicídio", destacou o delegado.

Carlos Gabriel Luciano da Silva foi morto em junho de 2023, em Vale Encantado, Vila Velha Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A vítima possuía uma extensa ficha criminal, com passagens por roubo e tráfico de drogas. Bolonha também acumulou prisões por homicídio, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. De acordo com Cleudes, ele já estava preso no complexo penitenciário de Viana, após ter descumprido medidas do regime semi-aberto. "Ele já tava cumprindo uma pena por tráfico de drogas, mas por descumprimento das normas internas, ele voltou para o regime fechado".

Além disso, Bolonha cometia crimes havia dez anos. "Desde 2015 que ele comete crimes na região. Então, esse foi apenas mais um dos homicídios". A Polícia Civil informou que Wellington foi denunciado por homicídio qualificado e está preso no Centro de Detenção Provisória II de Viana.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta