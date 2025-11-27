Home
Mãe de bebê abandonado em São Mateus é identificada e ouvida pela polícia

Jovem de 19 anos admitiu ter deixado o recém-nascido sozinha e responderá por abandono; caso segue sob sigilo e é acompanhado pelo Ministério Público

Imagem de perfil de Luana Luiza

Luana Luiza

Repórter / [email protected]

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 17:36

Recém-nascida foi encontrada após trabalhadores chegarem para trabalhar e escutarem o choro
Recém-nascida foi encontrada após trabalhadores chegarem para trabalhar e escutarem o choro Crédito: Reprodução

A mãe do bebê abandonado no Córrego do Capitão Grande, em Santa Maria, na cidade de São MateusNorte do Espírito Santo, na manhã da última terça-feira (25), foi identificada pela Polícia Civil e ouvida nesta quinta-feira (27). A jovem, de 19 anos, admitiu ter agido sozinha durante a madrugada e afirmou estar arrependida, relatando dificuldades emocionais e medo da reação de familiares.

A criança foi encontrada após moradores da região ao ouvirem o choro enquanto caminhavam para o trabalho na roça. Na sequência, acionaram o Samu/192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que realizou os primeiros atendimentos no local e depois a encaminhou para o hospital.

Segundo a Polícia Civil, ela responderá pelo crime de abandono de recém-nascido, previsto no artigo 134 do Código Penal. O procedimento será encaminhado à Justiça e ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES), que informou acompanhar o caso e aguardar a conclusão do inquérito para adotar as providências cabíveis.

A Polícia Civil informou que a identidade da jovem será preservada porque o caso está sob segredo de Justiça e ela tem recebido ameaças nas redes sociais. O bebê segue internado e recebendo cuidados médicos.

Ainda segundo a polícia, a criança está sob responsabilidade do Conselho Tutelar. O órgão informou que o caso está agora nas mãos da Justiça, que decidirá sobre a tutela definitiva do bebê.

