Mãe de bebê abandonado em São Mateus é identificada e ouvida pela polícia

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 17:36
A mãe do bebê abandonado no Córrego do Capitão Grande, em Santa Maria, na cidade de São Mateus, Norte do Espírito Santo, na manhã da última terça-feira (25), foi identificada pela Polícia Civil e ouvida nesta quinta-feira (27). A jovem, de 19 anos, admitiu ter agido sozinha durante a madrugada e afirmou estar arrependida, relatando dificuldades emocionais e medo da reação de familiares.
A criança foi encontrada após moradores da região ao ouvirem o choro enquanto caminhavam para o trabalho na roça. Na sequência, acionaram o Samu/192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que realizou os primeiros atendimentos no local e depois a encaminhou para o hospital.
Segundo a Polícia Civil, ela responderá pelo crime de abandono de recém-nascido, previsto no artigo 134 do Código Penal. O procedimento será encaminhado à Justiça e ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES), que informou acompanhar o caso e aguardar a conclusão do inquérito para adotar as providências cabíveis.
A Polícia Civil informou que a identidade da jovem será preservada porque o caso está sob segredo de Justiça e ela tem recebido ameaças nas redes sociais. O bebê segue internado e recebendo cuidados médicos.
Ainda segundo a polícia, a criança está sob responsabilidade do Conselho Tutelar. O órgão informou que o caso está agora nas mãos da Justiça, que decidirá sobre a tutela definitiva do bebê.
