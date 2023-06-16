Homem morre após ser baleado dentro de matagal em Vila Velha

Um homem morreu após ser baleado dentro de um matagal do bairro Vale Encantado, em Vila Velha, nesta sexta-feira (16). Segundo informações repassadas para a Polícia Militar, o crime foi praticado por um indivíduo que adentrou no local junto com a vítima.
A corporação destacou, ainda, que militares foram ao local indicado, constataram o fato e acionaram a perícia da Polícia Civil.
O corpo da vítima será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.