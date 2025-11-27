Home
Assaltante armado invade shopping após roubar idosa na Praia da Costa

Após os crimes, homem de 31 anos acabou detido em uma rua no Centro do município; caso aconteceu na quarta-feira (26)

Redação de A Gazeta

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 08:35

Um homem de 31 anos causou uma confusão em um shopping na Praia da Costa, em Vila Velha, na última quarta-feira (26). Após assaltar uma idosa, ele invadiu o centro comercial, danificou portas de vidro e ameaçou seguranças com uma arma. O local ainda não estava aberto ao público, mas funcionários faziam os preparativos para iniciar o dia de trabalho e ficaram em pânico.

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Civil, após ameaçar os seguranças, o suspeito fugiu do shopping. Por meio das imagens de câmeras de monitoramento, os agentes conseguiram identificar o criminoso.

Policiais fizeram buscas pela região e encontraram o suspeito em uma rua do Centro de Vila Velha, que costuma ser frequentada por usuários de drogas. Questionado, ele confessou os crimes e foi encaminhado ao 6° Distrito Policial. A reportagem de A Gazeta aguarda retorno da Polícia Civil para saber se o homem foi autuado.

