Polícia desvenda esquema de caixões entre servidora de Linhares e dono de funerária

Como a dupla atuava:

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egundo as investigações da Polícia Civil, a funcionária forneceu 15 urnas funerárias (caixões) para o dono da funerária

pelo valor de R$ 2,5 mil,

sem que a administração municipal soubesse. Ainda conforme a corporação, a mulher – que não teve o nome divulgado – também manipulou a quilometragem percorrida pelo homem para aumentar o valor que a prefeitura pagava mensalmente à empresa.