PM usa bomba de efeito moral para dispersar aglomeração na Rua da Lama

A Polícia Militar usou uma bomba de efeito moral para dispersar uma aglomeração na Rua da Lama, em Vitória, após a última rodada do Brasileirão, que consagrou o Flamengo como campeão.
Segundo a PM, na noite desta quinta-feira (25) os bares da região fecharam às 22h, cumprindo as regras estabelecidas pelo mapa de risco da Covid-19, que é feito pelo Governo do Estado. Torcedores, no entanto, insistiram em aglomerar no local.
Por volta da meia-noite, os militares, de acordo com a PM, saíram da rua para atender uma ocorrência. Os policiais voltaram na região uma hora depois e, no local, havia uma aglomeração de pessoas que estavam desrespeitando os decretos municipais e estaduais e bloqueando a via.
Segundo a PM, os militares tentaram conversar com os participantes, fizeram sinais sonoros e luminosos para que as pessoas dispersassem e desobstruissem a via, mas a ordem não foi respeitada e os policiais precisaram usar a bomba de efeito moral para dispersar o público.
SUSPEITO DE ROUBO
Essa não foi a única ocorrência registrada no local. Posteriormente, os militares receberam informações sobre um roubo na rua e conseguiram prender um suspeito que foi agredido por populares. Ele estava com uma arma que foi usada para ameaçar uma vítima, segundo testemunhas. O suspeito foi encaminhado para o Pronto-Atendimento da Praia do Suá e, posteriormente, para a 1ª Delegacia Regional de Vitória.