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Após jogo

PM usa bomba de efeito moral para dispersar aglomeração na Rua da Lama

Os bares da região fecharam às 22h, cumprindo as regras estabelecidas pelo mapa de risco da Covid-19, mas torcedores foram às ruas após a partida

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 11:38

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

26 fev 2021 às 11:38
MPES notifica prefeitura para que proíba evento na Rua da Lama em Vitória
Torcedores aglomeraram na Rua da Lama, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
Polícia Militar usou uma bomba de efeito moral para dispersar uma aglomeração na Rua da Lama, em Vitória, após a última rodada do Brasileirão, que consagrou o Flamengo como campeão.
Segundo a PM, na noite desta quinta-feira (25) os bares da região fecharam às 22h, cumprindo as regras estabelecidas pelo mapa de risco da Covid-19, que é feito pelo Governo do Estado. Torcedores, no entanto, insistiram em aglomerar no local.
Por volta da meia-noite, os militares, de acordo com a PM, saíram da rua para atender uma ocorrência. Os policiais voltaram na região uma hora depois e, no local, havia uma aglomeração de pessoas que estavam desrespeitando os decretos municipais e estaduais e bloqueando a via.
Segundo a PM, os militares tentaram conversar com os participantes, fizeram sinais sonoros e luminosos para que as pessoas dispersassem e desobstruissem a via, mas a ordem não foi respeitada e os policiais precisaram usar a bomba de efeito moral para dispersar o público.

SUSPEITO DE ROUBO

Essa não foi a única ocorrência registrada no local. Posteriormente, os militares receberam informações sobre um roubo na rua e conseguiram prender um suspeito que foi agredido por populares. Ele estava com uma arma que foi usada para ameaçar uma vítima, segundo testemunhas. O suspeito foi encaminhado para o Pronto-Atendimento da Praia do Suá e, posteriormente, para a 1ª Delegacia Regional de Vitória.

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