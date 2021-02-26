PM usa bomba de efeito moral para dispersar aglomeração na Rua da Lama

Torcedores aglomeraram na Rua da Lama, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Por volta da meia-noite, os militares, de acordo com a PM, saíram da rua para atender uma ocorrência. Os policiais voltaram na região uma hora depois e, no local, havia uma aglomeração de pessoas que estavam desrespeitando os decretos municipais e estaduais e bloqueando a via.

Segundo a PM, os militares tentaram conversar com os participantes, fizeram sinais sonoros e luminosos para que as pessoas dispersassem e desobstruissem a via, mas a ordem não foi respeitada e os policiais precisaram usar a bomba de efeito moral para dispersar o público.

SUSPEITO DE ROUBO