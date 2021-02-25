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Operação Estado Presente

Cinco pessoas são presas em operação da polícia em Iúna

Armas de fogo, munição, maconha e crack foram apreendidos na ação. Em todas as diligências, que começaram na última segunda-feira (22), estiveram presentes cerca de 50 policiais militares e civis
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

25 fev 2021 às 09:42

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 09:42

Armas de fogo, munição, maconha e crack foram apreendidos
Operação Estado Presente prende cinco pessoas em Iúna Crédito: Secretaria de Segurança Pública
Cinco pessoas foram presas nesta quarta-feira (24), em Iúna, no Sul do Espírito Santo, durante a Operação Estado Presente, que já aconteceu em outras cidades do Estado, nas regiões Sul, Norte e na Grande Vitória, com o objetivo de reduzir e controlar os principais indicadores criminais.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, essa é a quarta fase da operação. Em Iúna, as equipes cumpriram mandados de busca e apreensão, além de prisão, em regiões de vulnerabilidade. Também fiscalizam bares para verificar se estavam cumprindo as normas de prevenção à disseminação da Covid-19.
Em todas as diligências, que começaram na última segunda-feira (22), estiveram presentes cerca de 50 policiais militares e civis.
Além das cinco pessoas presas, quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Três armas de fogo, munição, maconha e crack foram apreendidos.
A operação contou com a presença do secretário de Estado da Segurança Pública, Alexandre Ramalho, do comandante do Policiamento Ostensivo Serrano (CPO-Serrano), coronel Carlos Bariane, e do superintendente Regional Serrano da Polícia Civil, delegado Paulo Rogério.

Operação Estado Presente prende cinco pessoas em Iúna

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