Cinco pessoas são presas em operação da polícia em Iúna

Cinco pessoas foram presas nesta quarta-feira (24), em Iúna, no Sul do Espírito Santo, durante a Operação Estado Presente, que já aconteceu em outras cidades do Estado, nas regiões Sul, Norte e na Grande Vitória, com o objetivo de reduzir e controlar os principais indicadores criminais.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, essa é a quarta fase da operação. Em Iúna, as equipes cumpriram mandados de busca e apreensão, além de prisão, em regiões de vulnerabilidade. Também fiscalizam bares para verificar se estavam cumprindo as normas de prevenção à disseminação da Covid-19.
Além das cinco pessoas presas, quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Três armas de fogo, munição, maconha e crack foram apreendidos.
A operação contou com a presença do secretário de Estado da Segurança Pública, Alexandre Ramalho, do comandante do Policiamento Ostensivo Serrano (CPO-Serrano), coronel Carlos Bariane, e do superintendente Regional Serrano da Polícia Civil, delegado Paulo Rogério.