'PM não vai regredir operações mesmo onde é recebida a tiros', diz Caus

Coronel Douglas Caus Crédito: Carlos Alberto Silva

Após reiterados episódios de violência na Grande Vitória nos últimos dias, o Comandante Geral da Polícia Militar no Espírito Santo, Coronel Douglas Caus, mandou um recado para os bandidos. De acordo com a autoridade, a polícia "não irá regredir um milímetro nas operações, que estão todas mantidas e serão aumentadas, principalmente nas áreas em que é recebida a tiros".

Ao tratar do tráfico de drogas no Estado, Caus afirmou que há guerra entre gangues rivais entre facções já reconhecidas. "Estamos nestas áreas fazendo o policiamento ostensivo pela PM e também por meio dos comandos especializados. Nós cumprimos mandados de busca e apreensão nessas regiões e fazemos o enfrentamento ao baile clandestino ("mandela"). Invariavelmente, a PM é recebida a pauladas e pedradas e usamos munição não letal para dispersar as pessoas. Mas vemos indivíduos armados, usando drogas e tudo isso traz um grande transtorno aos cidadãos da região, que não têm direito ao sossego", iniciou.

Nestas comunidades, o Comandante afirmou que a Polícia Militar entra e é sempre recebida com violência e tiros, o que motiva a ocorrência de tiroteios envolvendo policiais. "Os traficantes estão ali para defender o território e as bocas de fumo. As trocas de tiros ocorrem para tentar impedir a progressão da PM aos locais com armas e drogas", afirmou.

JABURU

Policiais militares e moradores do Jaburu trocaram tiros na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, nesta segunda (28) Crédito: Reprodução

De acordo com Caus, a Polícia Militar fará as apurações rotineiras e está aberta ao diálogo com a comunidade, através dos líderes comunitários. "Apesar disso a PM não deixará de retornar lá quando houver denúncia de pessoas armadas. Queremos preservar o maior direito fundamental do ser humano, que é a vida. E temos que garantir o sossego e a liberdade de ir e vir dos moradores de bem", disse.

CHACINA EM SANTO ANTÔNIO

Comandante da PM lamentou a morte dos quatro rapazes na Ilha do Américo, em Vitória Crédito: Reprodução