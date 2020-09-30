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Perto de academia

Homem é morto a facadas na Praia da Costa, em Vila Velha

A identidade da vítima ainda não foi divulgada; Samu, Polícia Militar e a perícia da Polícia Civil foram acionados

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 15:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2020 às 15:17
Crime aconteceu na Rua Desembargador Augusto Botelho, perto de uma academia da região na Praia da Costa, em Vila Velha
Crime aconteceu na Rua Desembargador Augusto Botelho, perto de uma academia da região na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Google Maps
Um homem foi morto a facadas por volta das 12h40 desta quarta-feira (30) na Rua Desembargador Augusto Botelho, na Praia da Costa, em Vila Velha, próximo a uma academia da região.
De acordo com informações fornecidas pela Polícia Militar, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a perícia da Polícia Civil também estiveram no local . A identidade da vítima não foi divulgada.
Ainda não há informações sobre o criminoso e nenhum suspeito foi detido. Acionada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e que, por enquanto, não tem mais informações, pois a equipe ainda está realizando diligências.
Essa publicação será atualizada assim que novas informações forem repassadas pelas fontes oficiais. 

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