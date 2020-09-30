Homem é morto a facadas na Praia da Costa, em Vila Velha

Um homem foi morto a facadas por volta das 12h40 desta quarta-feira (30) na Rua Desembargador Augusto Botelho, na Praia da Costa, em Vila Velha, próximo a uma academia da região.
De acordo com informações fornecidas pela Polícia Militar, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a perícia da Polícia Civil também estiveram no local . A identidade da vítima não foi divulgada.
Ainda não há informações sobre o criminoso e nenhum suspeito foi detido. Acionada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e que, por enquanto, não tem mais informações, pois a equipe ainda está realizando diligências.
Essa publicação será atualizada assim que novas informações forem repassadas pelas fontes oficiais.