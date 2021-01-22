PM faz mapeamento do Morro do Moreno para melhorar policiamento no local

PM realiza mapeamento do Morro do Moreno Crédito: Divulgação | PMES

Esta é a quinta vez que o BPMA, por meio do Comando de Operações Táticas em Mata Atlântica (Cotama), realiza este tipo de ação. O Batalhão já mapeou todas as trilhas que levam aos morros do Parque da Fonte Grande, em Vitória, do Morro da Boa Vista, em Vila Velha, da Reserva Biológica Duas Bocas, em Cariacica, e da Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Mata da Serra, em Vargem Alta.

PM realiza mapeamento do Morro do Moreno Crédito: Divulgação | PMES

Com o mapeamento é possível criar ações para que estas áreas tenham mais segurança. É o que destaca o comandante da Polícia Militar Ambiental, tenente-coronel Cosme Carlos. “Mapear é necessário para que a Polícia Militar tenha conhecimento e saiba qual é a melhor maneira de acessar as trilhas. Dessa forma, será possível inibir assaltos, degradações, desmatamentos e capturar caçadores”, disse o tenente-coronel.

Além do mapeamento de todas as trilhas de acesso do Morro do Moreno, que foi feito pelo BPMA e por militares do 4º Batalhão, também foi realizada uma reunião com a comunidade.

O comandante-geral da PM, o coronel Douglas Caus, acompanhou a ação dos militares e participou da reunião junto com o comandante do Comando de Polícia Ostensiva Metropolitana (CPOM), coronel Laurismar Tomazeli, e o comandante do 4º Batalhão da PM, tenente-coronel Marcelo Chiste. “Foi feita uma reunião para que fossem apresentadas as necessidades que a região tem. Com essas informações será possível criar uma estratégia de patrulhamento mais eficaz. Com o BPMA faremos o mapeamento do Morro do Moreno, com todas as trilhas de acesso e georreferenciamento dos pontos. Também viemos fazer uma reunião com a comunidade para conhecermos as necessidades e montarmos um planejamento. Traremos mais tranquilidade e segurança à população. Nesta sexta-feira (22) a operação conta com cerca de 10 policiais militares e uso de drone”, ressaltou Caus.

PM realiza mapeamento do Morro do Moreno Crédito: Divulgação | PMES

MORRO DO MORENO