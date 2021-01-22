Condenado por homicídio é investigado por uso de dinheiro falso no ES

Na casa do investigado, que fica no bairro Coqueiral de Itaparica, não foram encontradas notas falsificadas. Apenas o celular do suspeito foi apreendido e será submetido a um exame pericial para auxiliar nas investigações do crime, que tiveram início ainda em abril de 2020.

"No atual estágio da investigação não é possível estimar o valor que já teria sido usado no comércio da Grande Vitória e o prejuízo causado"

Sem dar detalhes sobre o homicídio, a PF informou apenas que o crime ocorreu em setembro de 2013 e que a sentença condenatória saiu em maio de 2015 em um processo que tramitou na Vara Criminal da Serra. Se condenado por uso de dinheiro falso, ele poderá pegar uma nova pena, que varia de três a 12 anos de prisão.