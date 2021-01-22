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Prejuízo ao comércio

Condenado por homicídio é investigado por uso de dinheiro falso no ES

Inquérito da Polícia Federal apontou que morador de Vila Velha recebia notas falsificadas pelos Correios; ele está em liberdade condicional
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

22 jan 2021 às 15:47

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 15:47

Polícia Federal apreendeu dinheiro falso em abril do ano passado, com uma pessoa relacionada ao investigado Crédito: Divulgação | Polícia Federal
Já condenado por um assassinato, um morador de Vila Velha foi alvo de um mandado de busca e apreensão nessa quinta-feira (21). O inquérito da Polícia Federal apontou que ele comprava dinheiro falso e recebia as cédulas pelos Correios, para depois usar no comércio da Grande Vitória.
Na casa do investigado, que fica no bairro Coqueiral de Itaparica, não foram encontradas notas falsificadas. Apenas o celular do suspeito foi apreendido e será submetido a um exame pericial para auxiliar nas investigações do crime, que tiveram início ainda em abril de 2020.
"No atual estágio da investigação não é possível estimar o valor que já teria sido usado no comércio da Grande Vitória e o prejuízo causado"
Polícia Federal - Por meio de nota
De acordo com a Polícia Federal, o dinheiro falso tinha origem em Minas Gerais e algumas notas chegaram a ser apreendidas no ano passado com uma pessoa ligada ao investigado. Na época, ela foi presa em flagrante. Já o morador de Vila Velha segue em liberdade condicional desde abril de 2018.
Sem dar detalhes sobre o homicídio, a PF informou apenas que o crime ocorreu em setembro de 2013 e que a sentença condenatória saiu em maio de 2015 em um processo que tramitou na Vara Criminal da Serra. Se condenado por uso de dinheiro falso, ele poderá pegar uma nova pena, que varia de três a 12 anos de prisão.

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