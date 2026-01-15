PF descobre cocaína em cartuchos de videogame e cumpre mandado na Serra

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 16:44
Uma ação da Polícia Federal realizada na última terça-feira (13) identificou que um australiano e uma brasileira realizavam tráfico internacional de drogas, adicionando cocaína em aparelhos de videogame, que tinham como destino a Austrália por meio de remessas postais. A operação, intitulada de Koala, foi ao endereço de um dos investigados, no município da Serra, para apreender dispositivos eletrônicos, documentos e outros elementos. Não houve prisão no local.
Conforme a PF, as investigações começaram após encomendas suspeitas contendo o entorpecente serem retidas — todas elas com destino à Austrália. A droga era escondida dentro dos cartuchos dos aparelhos eletrônicos e em brinquedos. Durante as apurações, foi descoberto que a brasileira participava do esquema. Segundo a polícia, ela já havia sido presa pelo mesmo crime, quando tentava embarcar para a Suíça com drogas. Além dela, foi identificado o australiano, que era responsável pela postagem dos produtos contendo a cocaína.
A Polícia Federal informou que o australiano e a brasileira irão responder pelo crime de tráfico internacional de drogas, com penas que podem passar os 15 anos de prisão. O nome da operação faz alusão ao país onde a droga seria enviada.
