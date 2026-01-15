Denúncia de maus-tratos

Mãe filma filha girando gato pela pata em Cachoeiro; polícia investiga caso

Vídeo divulgado nas redes sociais mostra a criança praticando maus-tratos contra o animal enquanto a mãe incentiva a ação; caso é apurado pela Polícia Civil

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 13:27

A Polícia Civil investiga uma denúncia de maus-tratos a um gato após a circulação, nas redes sociais, de um vídeo que mostra uma criança girando o animal por uma das patas, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A cena foi registrada pela mãe, que, na gravação, encoraja a filha a praticar a ação.

A gravação mostra a criança girando o gato por uma das patas, enquanto a mãe ri da situação. Ela publicou o vídeo em suas redes sociais. A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) de Maus-Tratos Contra os Animais, da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), recebeu denúncia sobre o caso na quarta-feira (14) e solicitou a abertura de um inquérito para apurar a conduta da mulher. A comissão também acionou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) de Cachoeiro de Itapemirim para resgatar o animal.

Segundo a Polícia Civil, o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) do município. “Já identificamos todos os envolvidos, repassamos as informações ao delegado, alertamos sobre a importância da participação do Conselho Tutelar nesse caso e também notificamos a Secretaria de Meio Ambiente. Esse gato deve ser resgatado, avaliado, e essa pessoa deve, sim, responder pelos seus atos”, disse o delegado Leandro Piquet, do Núcleo de Proteção Animal da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA).

Procurada por A Gazeta, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim confirmou que foi acionada e informou que tomará as medidas necessárias.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta