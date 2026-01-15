Grande Vitória

Suspeito de chefiar grupo especializado em furto de motos é preso na Serra

Associação criminosa repassava os veículos a receptadores e adulteradores para venda ilegal, segundo a Polícia Civil

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 11:50

A Polícia Civil prendeu Luiz Felipe Américo Constantino, de 21 anos, conhecido como “Nego Bala”, suspeito de integrar uma associação criminosa voltada para furto de motocicletas na Serra. Ele foi detido no bairro Colina de Laranjeiras, no mesmo município, na quarta-feira (14), e é apontado como o mentor do grupo, que organizava os crimes.

Além dele, outros três homens foram listados como os principais integrantes da organização. São eles:

Ryan Gabriel Gomes da Rocha, de 22 anos, que já foi preso; Valter Santana Costa, de 21 anos, que está foragido; Um quarto suspeito que morreu no ano passado.

Luiz Felipe Américo Constantino, Valter Santana Costa e Ryan Gabriel Gomes da Rocha Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Segundo o titular da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), delegado Luiz Gustavo Ximenes, o grupo furtava motocicletas e as encaminhava para receptadores e adulteradores.

“Depois da subtração, esse veículo é rapidamente encaminhado para o receptador, feita a desmontagem, e é adulterado para ser colocado no mercado e comercializado de forma ilegal”, explicou.

O delegado destacou que a identificação dos envolvidos nesse tipo de crime é difícil pelas estratégias adotadas pelos suspeitos, como o uso de capacetes, a participação de menores de idade e a troca constante de integrantes a cada ação. Apesar disso, segundo ele, os quatro envolvidos apareciam de forma recorrente, sempre utilizando uma motocicleta de apoio.

Crimes de oportunidade

Ainda de acordo com o titular da DFRV, os crimes eram sempre furtos, praticados em momentos oportunos, quando as vítimas estacionavam os veículos, com foco exclusivo na subtração. Ele também confirmou a participação de adolescentes nas ações criminosas.

Após um trabalho de mapeamento, a Polícia Civil instaurou um inquérito. Conforme o delegado, no dia 7 de janeiro, na Serra, houve uma tentativa de furto de uma motocicleta. Durante a ação, um detetive particular presenciou a movimentação suspeita e iniciou uma perseguição. Um dos envolvidos foi localizado e capturado, enquanto Luiz Felipe conseguiu fugir naquele momento.

“A gente vai continuar com o desdobramento dessa operação, com intuito de conseguir informação de para onde essas motocicletas estavam sendo encaminhadas e quais são esses adulteradores”, disse o delegado Luiz Gustavo Ximenes.

