A facadas

Homem é preso em Viana suspeito de matar a ex-namorada no Paraná

Ezequiel Zacarias Costa fugiu após o crime com o carro da vítima e o abandou em Minas Gerais nos últimos dias de 2025; polícia paranaense avisou sobre a presença dele em terras capixabas

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 16:01 - Atualizado há uma hora

Um homem de 44 anos foi preso em Barro Vermelho, em Viana, por suspeita de matar a ex-namorada Josefa Ferreira de Araujo Vital, de 44 anos, no Estado do Paraná, no Sul do Brasil. A prisão aconteceu nesta quinta-feira (15) após Ezequiel Zacarias Costa se apresentar na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa do município.

Conforme informações repassadas pela Polícia Civil do Paraná (PCRP) à corporação capixaba, ele é o principal suspeito do crime desde que o corpo da vítima foi encontrado dentro da casa dele, em 2 de janeiro deste ano, no município de Araucária. Segundo as investigações, após o crime ele fugiu com o carro da vítima e o abandonou em Minas Gerais.

A polícia espírito-santense soube da presença de Ezequiel após a PCPR entrar em contato pedindo apoio, já que informações apontavam a presença dele em Viana. A equipe então procurou o advogado do investigado e foi feito um acordo para a apresentação do suspeito de cometer o crime.

“Foi realizado o interrogatório, bem como adotados todos os procedimentos de praxe. Após o cumprimento do mandado, o preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário”, explicou a corporação.

Ezequiel Zacarias Costa foi preso em Viana após se apresentar na delegacia por suspeita de matar a ex-namorada Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Tentou matar dias antes

De acordo com informações publicadas pelo g1 Paraná, os dois mantiveram um relacionamento por quatro meses, porém terminaram após um episódio de agressão em 15 de dezembro. Ezequiel também tentou matá-la e a Polícia Militar foi acionada. Desde então, Josefa, que estava morando com o então namorado, voltou viver com os filhos.

Desaparecida por quatro dias

Ainda segundo apuração do g1 Paraná, antes do corpo de Josefa ser localizado no apartamento de Ezequiel, a família da vítima a procurou por quatro dias. Isso porque os parentes falaram com ela em 28 de dezembro e já no dia 29 não conseguiam mais contato.

O portal paranaense também publicou que os familiares, sem conseguir falar com ela, tentaram notícias dela com Ezequiel. Porém, descobriram que ele também não era visto desde o dia 29, mesmo dia em que a mulher parou de responder mensagens. As câmeras de videomonitoramento gravaram ele chegando no condomínio com ela e saindo sem a vítima.

Ezequiel Zacarias Costa, de 44 anos, foi visto chegando com Josefa Ferreira de Araujo Vital, de 44, e saindo sem ela do condomínio Crédito: Videomonitoramento | g1 Paraná

Com apoio da Polícia Militar, no dia 2 de janeiro, eles entraram no apartamento dele, onde Josefa estava morta e apresentava ferimentos causados por faca. Conforme o g1 apurou com a Polícia Civil, no local havia sangue e sinais de luta corporal.

A reportagem tenta localizar a defesa e o espaço segue aberto para um posicionamento.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta