Homem é preso em Viana suspeito de matar a ex-namorada no Paraná

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 16:01
- Atualizado há uma hora
Um homem de 44 anos foi preso em Barro Vermelho, em Viana, por suspeita de matar a ex-namorada Josefa Ferreira de Araujo Vital, de 44 anos, no Estado do Paraná, no Sul do Brasil. A prisão aconteceu nesta quinta-feira (15) após Ezequiel Zacarias Costa se apresentar na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa do município.
Conforme informações repassadas pela Polícia Civil do Paraná (PCRP) à corporação capixaba, ele é o principal suspeito do crime desde que o corpo da vítima foi encontrado dentro da casa dele, em 2 de janeiro deste ano, no município de Araucária. Segundo as investigações, após o crime ele fugiu com o carro da vítima e o abandonou em Minas Gerais.
A polícia espírito-santense soube da presença de Ezequiel após a PCPR entrar em contato pedindo apoio, já que informações apontavam a presença dele em Viana. A equipe então procurou o advogado do investigado e foi feito um acordo para a apresentação do suspeito de cometer o crime.
“Foi realizado o interrogatório, bem como adotados todos os procedimentos de praxe. Após o cumprimento do mandado, o preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário”, explicou a corporação.
De acordo com informações publicadas pelo g1 Paraná, os dois mantiveram um relacionamento por quatro meses, porém terminaram após um episódio de agressão em 15 de dezembro. Ezequiel também tentou matá-la e a Polícia Militar foi acionada. Desde então, Josefa, que estava morando com o então namorado, voltou viver com os filhos.
Ainda segundo apuração do g1 Paraná, antes do corpo de Josefa ser localizado no apartamento de Ezequiel, a família da vítima a procurou por quatro dias. Isso porque os parentes falaram com ela em 28 de dezembro e já no dia 29 não conseguiam mais contato.
O portal paranaense também publicou que os familiares, sem conseguir falar com ela, tentaram notícias dela com Ezequiel. Porém, descobriram que ele também não era visto desde o dia 29, mesmo dia em que a mulher parou de responder mensagens. As câmeras de videomonitoramento gravaram ele chegando no condomínio com ela e saindo sem a vítima.
Com apoio da Polícia Militar, no dia 2 de janeiro, eles entraram no apartamento dele, onde Josefa estava morta e apresentava ferimentos causados por faca. Conforme o g1 apurou com a Polícia Civil, no local havia sangue e sinais de luta corporal.
A reportagem tenta localizar a defesa e o espaço segue aberto para um posicionamento.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o