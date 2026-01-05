Violência

Mulher é morta a facadas em rua do centro de SP, e ex-namorado é preso

Justiça já havia determinado que homem não se aproximasse da vítima. José Vilson Ferreira, 29, foi identificado por meio de uma câmera de segurança

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 06:14

Uma mulher de 39 anos foi morta a facadas no bairro da Liberdade, na região central de São Paulo, na noite deste sábado (3) após ser atacada enquanto caminhava na rua. O suspeito, preso neste domingo (5), é um ex-namorado que já havia sido acusado de agressão pela vítima.

Carla Carolina Miranda da Silva foi abordada enquanto caminhava na rua dos Tapes por volta das 23h45. Três pessoas viram a cena, ouviram os gritos da vítima e a socorreram. Ela foi atingida com duas facadas no abdômen e três no braços, segundo o boletim de ocorrência do caso.

Câmera de segurança capta momento em que criminoso ataca Carla Carolina Miranda da Silva, 39, com golpes de faca em rua da Liberdade, no centro de São Paulo Crédito: Polícia Civil de SP no Instagram

O caso foi noticiado inicialmente pelo SBT News e confirmado pela reportagem. Identificado por meio de uma câmera de segurança, José Vilson Ferreira, 29, foi preso neste domingo (4) por policiais civis.

Quando uma viatura da Polícia Militar chegou ao local, Carla estava ensanguentada e acompanhada de três moradoras da rua. Uma delas era uma estudante de medicina que prestava os primeiros socorros. A vitima já estava desmaiada devido aos ferimentos.

Uma testemunha relatou à polícia que, segundo o porteiro de um prédio em frente ao local do crime, o autor já esperava por Carla na rua onde a atacou. Imagens de uma câmera de segurança chegaram a captar o momento em que a mulher o vê no outro lado da rua, com um objeto na mão. Ela tenta fugir, mas ele a alcança e a golpeia na calçada.

Carla foi levada ao Hospital das Clínicas. O caso foi registrado como feminicídio, violência doméstica e descumprimento de medida protetiva de urgência na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher.

A vítima havia registrado uma agressão de Ferreira há cerca de um ano. A Justiça já tinha determinado medidas protetivas contra ele, proibindo-o de se aproximar de Carla.

