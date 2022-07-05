Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tiros

Perseguição da PRF termina com dois suspeitos baleados em Guarapari

Dupla estava em um carro e não teria obedecido à ordem de parada nesta terça-feira (5); um dos suspeitos estava foragido do presídio, segundo a PRF
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jul 2022 às 20:15

Publicado em 05 de Julho de 2022 às 20:15

Perseguição PRF
Perseguição teria terminado após o veículo suspeito entrar em uma estrada de terra Crédito: Leitor | A Gazeta
Duas pessoas foram baleadas por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma perseguição na altura de Village do Sol, em Guarapari, na tarde desta terça-feira (5).
De acordo com as informações iniciais da PRF, a dupla estava em um carro e não teria obedecido à ordem de parada dos agentes, seguindo em alta velocidade pela Rodovia do Sol.
Próximo ao km 33 da via, os suspeitos teriam entrado em uma estrada de terra, onde acabaram baleados. Um teria sido atingido nas costas, e outro, na perna. Eles foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para hospitais da Grande Vitória.
Após a conclusão da ocorrência, a PRF afirmou que o carro usado pelos suspeitos estava com restrição de roubo desde o ano passado e tinha sinais de adulteração no chassi. "Além disso, foi identificado que um deles estava foragido do sistema prisional desde 2020, e o outro continha várias acusações na Justiça."
Em relação aos disparos, a corporação disse que agiu "em legítima defesa" para "garantir a integridade física das pessoas que passavam no local", já que o veículo estava em alta velocidade. Os suspeitos também teriam sido "prontamente atendidos pelas equipes médicas" (confira abaixo a nota na íntegra).

O OUTRO LADO

O advogado Valdir Junior, que defende os suspeitos, afirmou, em nota enviada à reportagem, que os policiais não agiram de forma correta na abordagem porque atiraram de forma errônea contra os suspeitos, o que poderia ter levado os dois à morte. Ainda segundo o advogado, os dois foram baleados com tiros de fuzil – o condutor com tiro na perna, e o carona com tiro nas costas.
O suspeito que estava no carona, de 23 anos, vai ter que passar por uma cirurgia e está internado. A defesa disse que aguarda a conclusão do Inquérito Policial.

Confira a nota na íntegra:

"A PRF informa que os policiais agiram no estrito cumprimento do dever legal, em legítima defesa própria e de terceiros, para conter o risco iminente de agressão contra a integridade física das pessoas que passavam no local, inclusive várias crianças que ali brincavam, pois o veículo passou a trafegar em alta velocidade, configurando flagrante situação de direção perigosa. O veículo utilizado na fuga pelos suspeitos estava com restrição de roubo no município do Rio de Janeiro desde 2021 e continha sinais de adulteração no chassi. 

Os suspeitos foram prontamente atendidos pelas equipes médicas, e após isso, a ocorrência foi encaminhada para a autoridade policial, e deverão responder em tese pelos crimes de receptação, direção perigosa, falsa identidade e tentativa de homicídio. Além disso, foi identificado que um dos suspeitos estava foragido do sistema prisional desde 2020, já o outro suspeito tinha várias acusações na justiça."

PRF

Atualização

06/07/2022 - 2:56
Após publicação desta matéria, a PRF enviou nota nesta quarta-feira com mais detalhes sobre o caso. O texto foi atualizado.

Veja Também

Chefe de segurança finge ser policial e é preso em Vila Velha

Troca de tiros e perseguição após denúncia de maus-tratos em Colatina

Suspeito de roubar encomendas dos Correios é preso em Guarapari

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Guarapari Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo
Imagem de destaque
As novas tecnologias de segurança contra fraudes em concursos
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados