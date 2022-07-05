Perseguição da PRF termina com dois suspeitos baleados em Guarapari

"A PRF informa que os policiais agiram no estrito cumprimento do dever legal, em legítima defesa própria e de terceiros, para conter o risco iminente de agressão contra a integridade física das pessoas que passavam no local, inclusive várias crianças que ali brincavam, pois o veículo passou a trafegar em alta velocidade, configurando flagrante situação de direção perigosa. O veículo utilizado na fuga pelos suspeitos estava com restrição de roubo no município do Rio de Janeiro desde 2021 e continha sinais de adulteração no chassi.

Os suspeitos foram prontamente atendidos pelas equipes médicas, e após isso, a ocorrência foi encaminhada para a autoridade policial, e deverão responder em tese pelos crimes de receptação, direção perigosa, falsa identidade e tentativa de homicídio. Além disso, foi identificado que um dos suspeitos estava foragido do sistema prisional desde 2020, já o outro suspeito tinha várias acusações na justiça."