Homem de 72 anos agride esposa a pauladas em Cachoeiro e foge

Uma idosa de 61 anos foi agredida a pauladas pelo marido, de 72, na manhã de quinta-feira (12), no bairro BNH, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo. A Polícia Militar foi acionada e o filho do casal confirmou que a vítima sofreu golpes com um pedaço de madeira nos braços e na cabeça.

O agressor fugiu e não foi localizado. O nome dele não foi divulgado para preservar a identidade da vítima. A mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhada a um hospital.