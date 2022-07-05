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Troca de tiros e perseguição após denúncia de maus-tratos em Colatina

Segundo a PM, uma equipe seguiu para uma residência no bairro São Braz após denúncia de maus-tratos aos animais e foi recebida a tiros por um suspeito, que fugiu
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

05 jul 2022 às 17:01

Publicado em 05 de Julho de 2022 às 17:01

Uma denúncia de maus-tratos aos animais terminou em troca de tiros entre policiais militares e um suspeito, nesta terça-feira (5), em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A ação contou até com apoio de helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), como mostram imagens enviadas por leitores de A Gazeta (veja acima).
Segundo a Polícia Militar, durante a manhã, uma guarnição foi abordada pela tia do suspeito que contou aos militares que o homens estava agredindo sua cachorra no bairro São Braz. Uma equipe foi até o endereço denunciado e, ao perceber a chegada da viatura, um homem que estava na casa realizou disparos contra os policiais, que revidaram.
Após a troca de tiros, o suspeito fugiu pelas margens do Rio Doce e foi em direção a uma região de mata. A PM solicitou apoio do Notaer para ajudar a localizá-lo. Em atualização, a corporação informou que as buscas continuaram durante a tarde, mas o homem não foi encontrado. A ocorrência foi entregue à Delegacia Regional de Colatina.
A Polícia Militar informou que a cachorra que estaria sendo agredido também fugiu durante a ação e não foi possível verificar se o animal estava ferido. 
Troca de tiros e buscas com apoio de helicóptero por suspeito em Colatina
Troca de tiros e buscas com apoio de helicóptero por suspeito em Colatina Crédito: Leitor | A Gazeta
Vídeos estão sendo compartilhados em redes sociais com informações de que a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Professora Néa Monteiro Costa teria liberado alunos devido à ação policial. A reportagem checou que as informações não procedem.
Polícia Civil foi procurada pela reportagem e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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