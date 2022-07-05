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Na cadeia

Suspeito de roubar encomendas dos Correios é preso em Guarapari

Crime ocorreu em fevereiro, quando o preso rendeu um funcionário e levou o carro com as mercadorias; Após investigação da PF, o acusado foi preso em casa, nesta terça (5), na cidade
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

05 jul 2022 às 12:33

Publicado em 05 de Julho de 2022 às 12:33

Guarapari
O veículo dos Correios foi roubado no dia 16 de fevereiro quando fazia entregas na Praia do Morro, em Guarapari Crédito: Divulgação/Polícia Federal
Uma operação da Polícia Federal colocou atrás das grades um homem de 32 anos suspeito de assaltar e roubar um veículo dos Correios em Guarapari. O crime ocorreu no começo deste ano, em fevereiro, porém a prisão apenas ocorreu nesta terça-feira (5), após a investigação identificar o responsável pelos crimes.
Segundo a PF, a Operação Nuntio, deflagrada pela manhã, cumpriu um mandado de prisão e um mandado de busca e apreensão no município. A ação contou com o apoio de policiais militares, que ajudaram na localização do preso.
A investigação busca determinar a participação de outras pessoas no roubo de encomendas postais, em especial de telefones celulares, além dos receptadores desses materiais.

ENTENDA O CASO

No dia 16 de fevereiro deste ano, um homem armado assaltou um veículo dos Correios que realizava entregas na Praia do Morro. Após a ação violenta contra o funcionário, o criminoso fugiu do local em direção à Rodovia do Sol levando o veículo e toda a carga no bagageiro.
Guarapari
Embalagens de muitas mercadorias roubadas foram descartadas em um terreno Crédito: Divulgação/Polícia Federal
As investigações, então, levaram a um indivíduo, com três registros anteriores por roubo, um por receptação e um por posse de drogas. O homem, que não teve o nome divulgado, não reagiu à prisão e aos policiais confirmou ser o autor do crime ocorrido em fevereiro. Além disso, na casa dele foram encontrados objetos roubados à época.
A Polícia Federal prosseguirá com a análise do material apreendido, buscando revelar a exata extensão dos crimes praticados pelo preso e se haveria participação de outras pessoas.
O preso responderá pela prática de roubo e pode receber uma pena de 4 a 10 anos de reclusão com aumento de pena de 2/3 em razão do emprego de arma de fogo.

ALERTA DA PF

A Polícia Federal faz um alerta para a pessoas que adquirem produtos com valores muito abaixo dos praticados pelo comércio formal, em especial os telefones celulares, pois podem estar adquirindo produtos oriundo de crime. A PF tem como chegar a estes aparelhos e, a depender das circunstâncias, o comprador poderá também responder pelo crime de receptação.
A orientação é procurar a procedência desses produtos, exigir nota fiscal e, do contrário, não comprá-lo, pois é a aquisição deles que movimenta a ação dos criminosos dispostos a furtar e a roubar tais objetos.

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