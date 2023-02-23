Perícia encontra vestígios de sangue em carro de homem que desapareceu em Vitória

Guarda flagra dupla usando carro de homem desaparecido em Vitória Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vitória

A justiça converteu a prisão em flagrante para preventiva do suspeito detido com um carro na Ilha do Frade, em Vitória — cujo dono do veículo, Gildomar Perin, está desaparecido . Na audiência de custódia, realizada nessa quarta-feira (22), o juiz relata que, segundo depoimento de agentes da Guarda Municipal de Vitória, foram encontrados pela perícia da Polícia Civil vestígios de "sangue de arrastamento" no porta-malas do carro recuperado.

Além disso, com o suspeito preso, identificado como Kaike Teofilo da Silva, a polícia encontrou um celular e um molho de chaves, reconhecidos por um sobrinho da vítima, como sendo de propriedade do desaparecido.

Consta na audiência de custódia que Kaike afirmou que comprou o celular de Gildomar do seu comparsa, que fugiu da abordagem da Guarda de Vitória. Além disso, no boletim de ocorrência registrado na terça-feira (21), Kaike contou que seria de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro , e que pertencia à facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP). Ele ainda disse que estava no Espírito Santo há um mês trabalhando em um restaurante em Vitória

Em conversa informal com os agentes da guarda, ainda na viatura, Kaike afirmou que o seu parceiro teria confessado que roubou o dono do veículo e, após Gildomar reagir, o teria matado e que jogou o corpo em uma área conhecida como bambuzal, mas sem informar a região.

O juiz que presidiu a audiência de custódia afirma que, considerando o que o autuado narrou aos agentes da Guarda Municipal de Vitória, e que seria integrante da facção criminosa TCP, assim como a possibilidade de envolvimento no desaparecimento de Gildomar Perin, decidiu converter a prisão em flagrante para preventiva do autuado.

Não foram encontrados outros registros criminais do suspeito.

Entenda o caso

A Guarda Municipal de Vitória flagrou dois suspeitos com um veículo - cujo dono, Gildomar Perin, está desaparecido desde 18 de fevereiro - na tarde de terça-feira (21) na Ilha do Frade, em Vitória. Um dos homens acabou detido pelo Grupo Tático Operacional da guarda durante operação e o outro não foi encontrado.

Gildomar Perin segue desaparecido Crédito: Redes Sociais

De acordo com a Polícia Civil, um familiar da vítima desaparecida esteve na Delegacia Regional de Vitória, na manhã de terça-feira (21), para registrar uma ocorrência de comunicação de desaparecimento.

A partir das informações, a Polícia Civil, utilizando-se do serviço de inteligência, do Cerco Inteligente de Segurança do Estado e do Cerco Eletrônico de Vitória, localizou, ainda no incío da tarde de terça, o veículo, um ônix branco, na Ilha do Frade.

No veículo estavam dois suspeitos. Foi solicitado apoio à Guarda Municipal de Vitória, que foi ao local e localizou um dos homens, que acabou sendo conduzido à Delegacia Regional do município. Ele foi autuado por roubo qualificado e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. O veículo da vítima foi recuperado e encaminhado para perícia.

De acordo com o boletim de ocorrência, o detido contou que seria de Angras dos Reis, no Rio de Janeiro, e que pertencia a facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP). Ele ainda disse que estava no Espírito Santo há um mês trabalhando em um restaurante em Vitória.

Em conversa informal com policiais militares, ele disse que o seu parceiro teria confessado que roubou o dono do veículo e, após a vítima reagir, o teria matado e que o jogou em uma área conhecida como bambuzal.

O caso segue sob investigação da polícia e diligências estão sendo realizadas para localizar a vítima e o segundo suspeito do crime. Ainda de acordo com a Polícia Civil, outras informações não serão divulgadas, no momento, para não atrapalhar as investigações.