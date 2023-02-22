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Durante o carnaval

Polícia busca por morador de Itarana que desapareceu em Jardim Camburi

O homem está desaparecido deste o último sábado (18). Segundo familiares, apesar de morar no interior do ES, Gildomar Perin tinha um apartamento em Vitória, onde estaria até desaparecer
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

22 fev 2023 às 17:06

Publicado em 22 de Fevereiro de 2023 às 17:06

Polícia Civil procura pelo homem identificado Gildomar Perin, de 60 anos, que desapareceu em Jardim Camburi, em Vitória, no último fim de semana, durante o carnaval. Familiares procuraram a polícia ao não conseguirem mais contato com ele desde sábado (18). 
Conforme informações repassadas por uma parente à Polícia Civil, Gildomar é morador de Itarana, região Noroeste do Espírito Santo, mas possui um apartamento em Jardim Camburi, onde estava. 
Os familiares entraram em contato com a Polícia Militar através do 190 e foram informados que o veículo de Gildomar teria transitado no domingo (19), no sentido Vitória a Jacaraípe, na Serra.
A Polícia Civil destaca que, caso haja informações sobre o paradeiro de Gildomar ou outros detalhes que sejam importantes para as investigações, a população pode contribuir de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, ou pelo site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

Carro apreendido

A Guarda Municipal de Vitória flagrou dois suspeitos com um veículo - cujo dono é Gildomar Perin - na tarde de terça-feira (21) na Ilha do Frade, em Vitória. Um dos homens acabou detido pelo Grupo Tático Operacional da guarda durante operação e o outro conseguiu fugir.
Guarda flagra dupla usando carro de homem desaparecido em Vitória
Guarda flagra dupla usando carro de homem desaparecido em Vitória Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vitória
De acordo com a Polícia Civil, um familiar da vítima desaparecida esteve na Delegacia Regional de Vitória, na manhã de terça-feira (21), para registrar uma ocorrência de comunicação de desaparecimento.
A partir das informações, a Polícia Civil, utilizando-se do serviço de inteligência, do Cerco Inteligente de Segurança do Estado e do Cerco Eletrônico de Vitória, localizou, ainda no início da tarde de terça, o veículo, um ônix branco, na Ilha do Frade.
No veículo estavam dois suspeitos. Foi solicitado apoio à Guarda Municipal de Vitória, que foi ao local e localizou um dos homens, que acabou sendo conduzido à Delegacia Regional do município. Ele foi autuado por roubo qualificado e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. O veículo da vítima foi recuperado e encaminhado para perícia.
O caso segue sob investigação da polícia e diligências estão sendo realizadas para localizar a vítima e o segundo suspeito do crime. Ainda segundo a Polícia Civil, outras informações não serão divulgadas, no momento, para não atrapalhar as investigações.

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