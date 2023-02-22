Polícia busca por morador de Itarana que desapareceu em Jardim Camburi

Polícia Civil procura pelo homem identificado Gildomar Perin, de 60 anos, que desapareceu em Jardim Camburi, em Vitória , no último fim de semana, durante o carnaval. Familiares procuraram a polícia ao não conseguirem mais contato com ele desde sábado (18).

Conforme informações repassadas por uma parente à Polícia Civil, Gildomar é morador de Itarana , região Noroeste do Espírito Santo, mas possui um apartamento em Jardim Camburi , onde estava.

Os familiares entraram em contato com a Polícia Militar através do 190 e foram informados que o veículo de Gildomar teria transitado no domingo (19), no sentido Vitória a Jacaraípe, na Serra.

A Polícia Civil destaca que, caso haja informações sobre o paradeiro de Gildomar ou outros detalhes que sejam importantes para as investigações, a população pode contribuir de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, ou pelo site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

Carro apreendido

Guarda flagra dupla usando carro de homem desaparecido em Vitória Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vitória

De acordo com a Polícia Civil, um familiar da vítima desaparecida esteve na Delegacia Regional de Vitória, na manhã de terça-feira (21), para registrar uma ocorrência de comunicação de desaparecimento.

A partir das informações, a Polícia Civil, utilizando-se do serviço de inteligência, do Cerco Inteligente de Segurança do Estado e do Cerco Eletrônico de Vitória, localizou, ainda no início da tarde de terça, o veículo, um ônix branco, na Ilha do Frade.

No veículo estavam dois suspeitos. Foi solicitado apoio à Guarda Municipal de Vitória, que foi ao local e localizou um dos homens, que acabou sendo conduzido à Delegacia Regional do município. Ele foi autuado por roubo qualificado e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. O veículo da vítima foi recuperado e encaminhado para perícia.