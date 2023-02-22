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No bairro Nova Esperança

Homem é assassinado com vários tiros em Linhares

Noite de terça-feira (21) foi violenta no município. Além do homicídio, houve uma outra ocorrência em que uma mulher foi baleada
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

22 fev 2023 às 12:26

Publicado em 22 de Fevereiro de 2023 às 12:26

Um homem, de 27 anos, foi morto a tiros no bairro Nova Esperança, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, no fim da noite de terça-feira (21). O crime aconteceu na Rua Alameda Bom Jardim. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Vanderlan Rodrigues Stieg e teria sofrido vários disparos.
Vanderlan teve o óbito confirmado quando os policiais chegaram ao local da ocorrência. A perícia foi acionada para inspecionar a cena do crime. Até o momento, não há informações sobre a motivação e a autoria do homicídio.
O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e depois liberado aos familiares.
Viatura da Polícia Militar
Polícia Militar atendeu a ocorrência Crédito: Carlos Alberto Silva

Tentativa de homicídio

Ainda na noite de terça-feira, no bairro Santa Cruz, em Linhares, uma mulher, de 23 anos, foi atingida por um tiro na região lombar. Ela foi encontrada pela PM em um hospital particular da cidade. Os policiais foram até o local, onde a vítima contou que estava em um veículo, que não foi identificado, andando por uma rua quando sentiu que foi baleada.
Segundo a PM, a vítima não sabe quem atirou e nem de onde partiu o disparo. O repórter Tiago Félix, da TV Gazeta Norte, teve a informação de que a jovem teve alta médica e pode voltar para casa.

Investigação

A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre as investigações dos casos.  Sobre o homicídio, a corporação disse que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
Sobre a tentativa de homicídio, afirmou que o caso está sendo investigado e não há detalhes que possam ser repassados no momento.

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