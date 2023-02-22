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Tristeza

Criança que se afogou em lagoa de Marataízes morre após 3 dias internada

Menino se afogou na Lagoa de Boa Vista, no último domingo (19); pelo menos outras três pessoas morreram afogadas no Sul do Estado durante o carnaval
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

22 fev 2023 às 12:34

Publicado em 22 de Fevereiro de 2023 às 12:34

Depois de se afogar em Marataízes, um menino de cinco anos faleceu na manhã desta quarta-feira (22). O afogamento aconteceu no último domingo (19), na Lagoa Boa Vista. Desde então, ele estava internado no Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa), em Cachoeiro de Itapemirim, também no Sul do Espírito Santo.
Segundo o Hifa, a criança ficou em tratamento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica até esta manhã. No entanto, por volta das 9h, veio a óbito. Por meio de nota, o hospital se solidarizou com os familiares dela e esclareceu que está dando todo o suporte necessário.
De acordo com informações da Prefeitura de Marataízes, o menino foi atendido pelos guarda-vidas no local e levado pela ambulância do município para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, de onde precisou ser transferido. O nome do garoto não foi divulgado.

AFOGAMENTO: OUTRAS 3 MORTES NO SUL DO ES

Durante o período de carnaval, pelo menos outras três mortes por afogamento foram registrados na Região Sul do Estado. Na tarde dessa terça-feira (21), o corpo de um homem nu, somente usando pés de pato, foi encontrado na areia de uma praia, no Centro de Marataízes. A vítima era Bruno Versiani dos Anjos.
Já no município de Ibitirama, dois irmãos desapareceram em um rio na localidade de Santa Bárbara, também nessa terça-feira (21). Um deles foi localizado durante a manhã do mesmo dia, pelo Corpo de Bombeiros. O segundo foi encontrado à tarde. Ambos já estavam sem vida. A identidade deles não foi divulgada.

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