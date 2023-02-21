Corpo de homem é encontrado dentro de carro submerso em rio no ES

Bombeiros foram acionados para fazerem buscas e encontraram corpo da vítima Crédito: Divulgação/PMES

O corpo de um homem foi encontrado no interior de um carro submerso no Rio São Mateus, na altura da localidade de Polo Industrial, em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (21).

Segundo informações da Polícia Militar, o veículo teria saído da estrada, na rodovia ES 080, e descido por uma ribanceira capotando. O corpo da vítima, identificada como Márcio Roberto Souza dos Santos, de 44 anos, apresentava sinais de decomposição.

A PM conseguiu observar o automóvel dentro do rio, um Ford Fiesta, e acionou o Corpo de Bombeiros para fazer as buscas na água, quando o corpo de Márcio foi localizado.

A família dele reconheceu o corpo e informou para os policiais que a vítima estava desaparecida desde a última sexta-feira (17). No local também foi encontrada a documentação do homem.