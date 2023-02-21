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Em Barra de São Francisco

Corpo de homem é encontrado dentro de carro submerso em rio no ES

Segundo familiares, Márcio Roberto Souza dos Santos, de 44 anos, estava desaparecido desde a última sexta-feira. Corpo já estava em estado de decomposição
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

21 fev 2023 às 16:47

Publicado em 21 de Fevereiro de 2023 às 16:47

Bombeiros foram acionados para fazerem buscas e encontraram corpo da vítima
Bombeiros foram acionados para fazerem buscas e encontraram corpo da vítima Crédito: Divulgação/PMES
O corpo de um homem foi encontrado no interior de um carro submerso no Rio São Mateus, na altura da localidade de Polo Industrial, em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (21).
Segundo informações da Polícia Militar, o veículo teria saído da estrada, na rodovia ES 080, e descido por uma ribanceira capotando. O corpo da vítima, identificada como Márcio Roberto Souza dos Santos, de 44 anos, apresentava sinais de decomposição.
A PM conseguiu observar o automóvel dentro do rio, um Ford Fiesta, e acionou o Corpo de Bombeiros para fazer as buscas na água, quando o corpo de Márcio foi localizado.
A família dele reconheceu o corpo e informou para os policiais que a vítima estava desaparecida desde a última sexta-feira (17). No local também foi encontrada a documentação do homem. 
A Polícia Civil informou, por nota, que a perícia foi acionada para uma ocorrência de capotamento com vítima fatal. A vítima teve o corpo encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e depois liberado aos familiares.

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