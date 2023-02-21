Corpo de homem é encontrado na areia da praia de Marataízes

O corpo de um homem nu, somente usando pés de pato, foi encontrado na tarde desta terça-feira (21), na areia da praia no Centro de Marataízes, no Sul do Estado. O nome e a idade da vítima não foram divulgados.
A Polícia Militar informou que após o Ciodes receber a informação de moradores, militares foram até o local e constataram a veracidade dos fatos. Em seguida, a Polícia Civil (PC) foi acionada.
A PC disse, em nota, que o corpo da vítima será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico, que irá identificar a causa da morte.