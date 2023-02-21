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No Sul do ES

Corpo de homem é encontrado na areia da praia de Marataízes

O homem foi encontrado sem roupas na tarde desta terça-feira (21), no Centro do município
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

21 fev 2023 às 18:54

Publicado em 21 de Fevereiro de 2023 às 18:54

Corpo de homem é encontrado na areia da praia de Marataízes
Corpo de homem nu foi encontrado na tarde desta terça-feira (21) Crédito: Leitor | A Gazeta
O corpo de um homem nu, somente usando pés de pato, foi encontrado na tarde desta terça-feira (21), na areia da praia no Centro de Marataízes, no Sul do Estado. O nome e a idade da vítima não foram divulgados.
Polícia Militar informou que após o Ciodes receber a informação de moradores, militares foram até o local e constataram a veracidade dos fatos. Em seguida, a Polícia Civil (PC) foi acionada.
PC disse, em nota, que o corpo da vítima será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico, que irá identificar a causa da morte.

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