Guarda-vidas salvam pai e filha de afogamento em praia de Marataízes

O resgate aconteceu por volta das 13h e chamou a atenção de quem estava na praia. Com o mar agitado e o vento, a boia se afastou da costa e pai e filha — que são de Conselheiro Lafaiete, município de Minas Gerais — teriam começado a se afogar. Os guarda-vidas próximos viram e conseguiram tirar as vítimas da água, com a ajuda de populares.