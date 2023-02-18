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Resgate

Guarda-vidas salvam pai e filha de afogamento em praia de Marataízes

Vítimas — que são de Conselheiro Lafaiete, município de Minas Gerais — estavam em uma boia, que foi levada para longe da beira  da praia
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

18 fev 2023 às 16:56

Publicado em 18 de Fevereiro de 2023 às 16:56

Pai e filha são resgatados após se afogarem em praia de Marataízes
Pai e filha são resgatados em praia de Marataízes Crédito: Filipe Vargas
Um homem de 47 anos e a filha, de 14 anos, foram resgatados no início da tarde deste sábado (18) quando se afogavam na Praia da Colônia, em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo. De acordo com informações de banhistas no local ao repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul, eles estavam em uma boia.
O resgate aconteceu por volta das 13h e chamou a atenção de quem estava na praia. Com o mar agitado e o vento, a boia se afastou da costa e pai e filha — que são de Conselheiro Lafaiete, município de Minas Gerais — teriam começado a se afogar. Os guarda-vidas próximos viram e conseguiram tirar as vítimas da água, com a ajuda de populares. 

Pai e filha são resgatados após se afogarem em praia de Marataízes

Uma enfermeira que estava na praia ajudou a dar os primeiros socorros às vítimas. Segundo ela, a situação era de que estavam bem, estáveis. Uma ambulância do resgate levou pai e filha para a Unidade de Pronto Atendimento do município, onde foram atendidos e liberados.

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