Homem morre afogado após entrar em riacho de Apiacá

Um homem de 41 anos, identificado como Sebastião Raimundo de Souza, morreu afogado na tarde desse domingo (5), após entrar em um riacho na localidade de Iuru, interior de Apiacá, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que o enteado dele, de apenas sete anos, também entrou para se banhar e quase se afogou.
De acordo com a corporação, o homem estava com a família em um bar próximo de onde aconteceu o afogamento. De acordo com pessoas que estavam no local, Sebastião foi orientado a não entrar na água. No entanto, ele e o menino decidiram entrar no riacho mesmo assim.
A criança foi salva por uma pessoa que ouviu os gritos de socorro. O homem também foi retirado da água e teria passado por tentativas de reanimação antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas sem sucesso. Ao chegar, a equipe médica confirmou a morte dele.
De acordo com a Polícia Civil, a perícia esteve no local por volta das 19h30 para recolhimento de um corpo, que foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e, posteriormente, liberado pelos familiares.