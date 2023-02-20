Criança de 5 anos se afoga em lagoa de Marataízes e está internada no hospital

Correção A versão inicial da reportagem afirmava que a criança tinha morrido, conforme informações da prefeitura da cidade. No entanto, a família do menino e o hospital afirmaram que ele continua internado. A informação foi corrigida no texto e no título.

Sul do Espírito Santo. Um menino de 5 anos está internado na Unidades de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica após se afogar, na manhã de domingo (19), na lagoa Boa Vista, em Marataízes

Segundo a prefeitura, ele foi atendido pelos guarda-vidas no local e, em seguida, levada pela ambulância do município para o Hospital Infantil em Cachoeiro de Itapemirim

Inicialmente, a prefeitura e a equipe de salvamento afirmaram que o menino tinha morrido, mas a família dele e o hospital informaram, no início da noite desta segunda-feira (20), que ele segue internado.

A ocorrência foi atendida pelos guarda-vidas de Marataízes Crédito: Mateus Martins

Em nota, a assessoria do hospital informou que a criança deu entrada no Pronto Socorro do Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa), na tarde de domingo, por transferência da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes.

"No momento, o paciente encontra-se na UTI pediátrica. Por conta do sigilo médico, o Hifa não poderá dar maiores informações", comunicou.

Atenção

A prefeitura do município reforça para que os pais fiquem atentos com crianças e adolescentes na água, visto que a maioria dos resgates de afogamentos é de pessoas entre 6 a 14 anos.