Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
No Sul do ES

Criança de 5 anos se afoga em lagoa de Marataízes e está internada no hospital

De acordo com a prefeitura, somente neste ano, já foram realizados 43 resgates na cidade relacionados a afogamentos
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

20 fev 2023 às 12:45

Publicado em 20 de Fevereiro de 2023 às 12:45

Correção

20/02/2023 - 7:44
A versão inicial da reportagem afirmava que a criança tinha morrido, conforme informações da prefeitura da cidade. No entanto, a família do menino e o hospital afirmaram que ele continua internado. A informação foi corrigida no texto e no título.
Um menino de 5 anos está internado na Unidades de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica após se afogar, na manhã de domingo (19), na lagoa Boa Vista, em MarataízesSul do Espírito Santo
Segundo a prefeitura, ele foi atendido pelos guarda-vidas no local e, em seguida, levada pela ambulância do município para o Hospital Infantil em Cachoeiro de Itapemirim
Inicialmente, a prefeitura e a equipe de salvamento afirmaram que o menino tinha morrido, mas a família dele e o hospital informaram, no início da noite desta segunda-feira (20), que ele segue internado.
Salva-vidas na praia de Marataízes no Sul do ES
A ocorrência foi atendida pelos guarda-vidas de Marataízes Crédito: Mateus Martins
Em nota, a assessoria do hospital informou que a criança deu entrada no Pronto Socorro do Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa), na tarde de domingo, por transferência da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes.
"No momento, o paciente encontra-se na UTI pediátrica. Por conta do sigilo médico, o Hifa não poderá dar maiores informações", comunicou. 

Atenção

A prefeitura do município reforça para que os pais fiquem atentos com crianças e adolescentes na água, visto que a maioria dos resgates de afogamentos é de pessoas entre 6 a 14 anos.
De acordo com o município, somente neste ano, já foram realizados 43 resgates em Marataízes. Logo, é preciso ter muito cuidado e atenção.

Veja Também

Guarda-vidas salvam pai e filha de afogamento em praia de Marataízes

Guarda-vidas salvam mulher de afogamento em praia de Marataízes; vídeo

Turista de MG é encontrado morto após desaparecer em praia de Marataízes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

afogamento Marataízes ES Sul
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Inflação no ES sobe em março pressionada pelo preço da gasolina
Imagem de destaque
Produção e vendas de motos crescem no primeiro trimestre e batem novo recorde
Imagem de destaque
Vereadora do ES é investigada por tentativa de estelionato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados