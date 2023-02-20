Funcionário de distribuidora de bebidas morre esfaqueado em Marataízes

Nickolas Ferraz Borges morreu aos 19 anos Crédito: Arquivo pessoal

Um jovem de 19 anos morreu após ser esfaqueado na madrugada desta segunda-feira (20), na Praia Central de Marataízes, no Sul do Espírito Santo. O crime aconteceu na distribuidora de bebidas onde a vítima trabalhava. A vítima foi identificada pela família como Nickolas Ferraz Borges. Ele era estudante de Direito.

Polícia Militar informou que foi acionada para ir até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no bairro Cidade Nova, verificar a informação de que havia dado entrada um indivíduo ferido por arma branca. No local, a equipe encontrou o rapaz sedado.

A namorada do jovem, de 17 anos, também estava em atendimento na e contou à polícia que não sabia o motivo do crime. “Ela disse que tinha sido um dia tranquilo e que ela estava trabalhando na Praia Central em um estabelecimento distinto ao do namorado”, divulgou a PM.

Em seguida, a adolescente explicou aos militares que o namorado chegou até ela com a camisa sangrando e dizendo que tinha levado uma facada. Diante dessa informação, a jovem desmaiou.

Para a PM, o proprietário do local em que a vítima trabalha informou que viu um movimento estranho quando apareceram duas ou três pessoas. Em um momento, essas pessoas empurraram o rapaz e uma delas deu um golpe de faca nas costas dele. “Buscas foram realizadas, mas ninguém foi detido”, completou a polícia.

Polícia Civil comunicou que o homem chegou a ser transferido da UPA para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, mas acabou morrendo durante a manhã. Ainda segundo a corporação, nenhum suspeito foi detido e o caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Marataízes.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e, posteriormente, liberado pelos familiares.

"A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado”, finalizou, em nota.

Nota de pesar da faculdade

A faculdade Multivix em que Nickolas estudava divulgou uma nota de pesar sobre o falecimento do estudante, confira a seguir:

"Informamos com pesar o falecimento do aluno NICKOLAS FERRAZ BORGES do curso de Direito da Faculdade Multivix campus Cachoeiro de Itapemirim e luto da instituição.