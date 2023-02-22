Suspeitos encapuzados matam dois homens a tiros em Vila Velha

Dois homens morreram baleados no bairro Santos Dumont, em Vila Velha, por volta de 8h30 desta quarta-feira (22). Testemunhas relataram que os suspeitos chegaram encapuzados, de carro, alegaram ser policiais civis e efetuaram diversos disparos de arma de fogo. Uma das vítimas foi identificada como Cristian Oliveira de Souza, de 21 anos.
Segundo informações passadas por quem presenciou o crime, o jovem tentou fugir dos tiros, mas acabou atingido e caiu dentro de uma casa, na parte baixa do bairro. Já na parte alta da região, os criminosos mataram o outro indivíduo, que não teve a identidade revelada.
Um morador que pediu para não ser identificado relatou ao repórter André Falcão, da TV Gazeta, os momentos de tensão vividos durante esta manhã. "Acordei com os cachorros latindo e bastante barulho de tiro: cerca de uns 30", contou. Outro morador relatou que o bairro vive uma "guerra" entre gangues rivais.
"A situação está crítica. Você está em casa, escuta tiros e a única coisa que pode fazer é deitar"
Em nota, a Polícia Militar afirmou que uma equipe recebeu a informação de que disparos de arma de fogo tinham sido efetuados no bairro Santos Dumont. De acordo com o solicitante, havia pessoas correndo na rua, e um homem caído no chão. Uma equipe foi ao local e constatou duas vítimas mortas.
A Polícia Civil, por sua vez, afirmou que a ocorrência estava em andamento no plantão vigente do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). "Ainda não dispomos de informações detalhadas", frisou. Assim que houver um novo retorno, este texto será atualizado.