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Bairro Araçás

Morre homem que foi baleado ao tentar assaltar PM em Vila Velha

Policial militar estava à paisana quando foi abordada, reagiu e atirou duas vezes. Caso aconteceu na manhã de quarta-feira (22) no bairro Araçás

Publicado em 

23 fev 2023 às 07:52

Publicado em 23 de Fevereiro de 2023 às 07:52

Wanderson Trindade, de 24 anos, foi baleado ao tentar assaltar PM em Vila Velha
Wanderson Trindade, de 24 anos, foi baleado ao tentar assaltar PM em Vila Velha Crédito: Reprodução
Morreu na tarde de quarta-feira (22) o homem que tentou assaltar uma policial militar durante a manhã do mesmo dia no bairro Araçás, em Vila Velha. A policial, que estava à paisana, chegou a ser rendida pelo criminoso, mas reagiu e atirou nele. A morte foi confirmada pela reportagem da TV Gazeta.
O homem foi identificado como Wanderson Trindade, de 24 anos. No momento da tentativa de assalto, ele estava armado, mas a arma não disparou.
A policial militar que atirou em Anderson seguia para o trabalho, quando foi abordada por ele. Ela chegou a ser rendida, mas conseguiu fazer dois disparos.
Depois de baleado, Wanderson foi levado para Hospital Antônio Bezerra de Faria, também em Vila Velha, mas morreu durante a tarde.
O corpo de Wanderson foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para que fosse liberado aos familiares.

Segundo suspeito preso

Assim que reagiu ao assalto e atirou contra Wanderson, a PM foi abordada por um segundo homem.
Ele se identificou como integrante do tráfico na região e disse que a mulher não poderia atirar no bairro.
O homem também recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha.

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