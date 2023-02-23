Morre homem que foi baleado ao tentar assaltar PM em Vila Velha

Wanderson Trindade, de 24 anos, foi baleado ao tentar assaltar PM em Vila Velha Crédito: Reprodução

O homem foi identificado como Wanderson Trindade, de 24 anos. No momento da tentativa de assalto, ele estava armado, mas a arma não disparou.

A policial militar que atirou em Anderson seguia para o trabalho, quando foi abordada por ele. Ela chegou a ser rendida, mas conseguiu fazer dois disparos.

Depois de baleado, Wanderson foi levado para Hospital Antônio Bezerra de Faria, também em Vila Velha, mas morreu durante a tarde.

O corpo de Wanderson foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para que fosse liberado aos familiares.

Segundo suspeito preso

Assim que reagiu ao assalto e atirou contra Wanderson, a PM foi abordada por um segundo homem.

Ele se identificou como integrante do tráfico na região e disse que a mulher não poderia atirar no bairro.