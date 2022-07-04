Ônibus param de circular após pedrada e ameaças em Planalto Serrano

Ainda não se sabe qual seria a motivação para o ataque. Em nota, a PM informou que "por volta das 17h50, durante ações de reforço de policiamento no bairro Planalto Serrano, equipes interviram quando um grupo de indivíduos tentou interceptar um ônibus com intuito de incendiá-lo. Durante a ação, foi realizado o bloqueio do trânsito para abordagens. Os criminosos se evadiram e não houve detidos. O policiamento segue reforçado na região".