Oito meses após ameaças a diretoras de hospital, caso segue sem respostas no ES

As servidoras estavam lotadas no Hospital Infantil de Vitória quando receberam as ameaças no ano passado Crédito: Vitor Jubini

No corpo do texto, o responsável pelas ameaças descreve que foi contratado para matá-las, mas desistiu de tirar a vida de Thaís porque ela coincidentemente tinha o mesmo nome que a filha dele. Na mensagem seguinte, a pessoa que seria o responsável pela execução, afirma que o "contratante" não aceitou a recusa e alertou as servidoras para o risco que corriam.

A Gazeta questionou a motivação para as ameaças, se as mesmas foram oriundas da cidade de As duas colaboradoras da Sesa receberam as mesmas mensagens nos respectivos celulares e as ameaças foram levadas à polícia, sendo feito na sequência um boletim de ocorrência para que as investigações fossem iniciadas. A reportagem dequestionou a motivação para as ameaças, se as mesmas foram oriundas da cidade de Pedro Canário , como relatado pela própria Thaís, mas nada foi respondido.

Em nota, a assessoria da Polícia Civil disse que o fato está sendo investigado por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) e que, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação foi repassada.

Na mesma resposta, A PC destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

SESA

Também procurada, a Secretaria de Estado da Saúde disse que "todas as medidas necessárias sobre o fato foram adotadas pelas autoridades de segurança pública, a partir da emissão dos boletins de ocorrência. Detalhes do caso não serão divulgados".

A mensagem anônima foi enviada para as diretoras do Hospital Infantil de Vitória Crédito: Divulgação

A reportagem de A Gazeta perguntou à Sesa se as servidoras recebem algum tipo de proteção especial, se há alguma investigação paralela à feita pela polícia, ou se as servidoras recebem algum tipo de acompanhamento. Assim como a Polícia Civil, a pasta estadual nada respondeu.

DESCONFIANÇA

Thaís contou na época das ameaças que acreditava que as ameaças recebidas por ela e Graziella eram decorrentes de mudanças em contratos com fornecedores do hospital, o que estaria causando desconforto.

"Estou com medo. Mas já imaginava que algo assim poderia acontecer porque temos feito alguns enfrentamentos com fornecedores e isso tem causado um certo desconforto. Mas nunca tinha recebido ameaça formal. Eu não tenho como comprovar, mas uma pessoa conhecida disse, em agosto, que um terceiro falou que deveríamos ficar atentas porque algum dos fornecedores nos daria um susto. Até passamos a fazer horários alternativos no trabalho, caminhos diferentes, mudar de carro. Mas hoje veio a prova", explicou ela.

Na mesma linha, Graziella mostrou-se surpresa e obviamente assustada com o tom das ameaças sofridas.