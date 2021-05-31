Estado bate recorde de denúncias no Disque-Denúncia 181

Disque-Denúncia 181, um importante instrumento de combate ao crime no ES Crédito: PCES/Divulgação

O Disque-Denúncia 181 bateu o recorde de operações no ano passado, com 61.509 denúncias anônimas, o maior movimento desde que o serviço foi criado, em 2001. As ligações recebidas representaram um aumento de 16,8% em relação a 2019, período que registrou 52.660 contatos.

E tudo indica que a população está cada vez mais confiante no serviço. De janeiro a abril de 2021, o Disque-Denúncia 181 recebeu 24.036 acionamentos, uma média de mais de 6 mil registros por mês.

O movimento deste ano já representa a maior média histórica de registros, 17% acima da média mensal de 2020. A previsão é a de que 2021 se encerre com mais de 70 mil registros de denúncias anônimas.

O Disque-Denúncia 181 tem se popularizado cada vez mais desde 2016, mas em 2018, quando o site disquedenuncia181.es.gov.br foi criado, a procura aumentou significativamente. Até então, as denúncias só eram recebidas pelo telefone 181.

Qualquer pessoa, no Espírito Santo, pode auxiliar o trabalho da polícia com informações anônimas. Por telefone, basta discar 181 para repassar informações relacionadas a qualquer tipo de crime. Mesmo que o cidadão não tenha detalhes sobre o fato, qualquer contribuição é bem-vinda e pode ajudar a elucidar um caso.