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Leonel Ximenes

Estado bate recorde de denúncias no Disque-Denúncia 181

Foram registradas 61.509 comunicações anônimas em 2020, o maior movimento desde que o serviço foi criado, em 2001

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 02:03

Públicado em 

31 mai 2021 às 02:03
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Disque-Denúncia 181, um importante instrumento de combate ao crime no ES
Disque-Denúncia 181, um importante instrumento de combate ao crime no ES Crédito: PCES/Divulgação
O Disque-Denúncia 181 bateu o recorde de operações no ano passado, com 61.509 denúncias anônimas, o maior movimento desde que o serviço foi criado, em 2001. As ligações recebidas representaram um aumento de 16,8% em relação a 2019, período que registrou 52.660 contatos.
E tudo indica que a população está cada vez mais confiante no serviço. De janeiro a abril de 2021, o Disque-Denúncia 181 recebeu 24.036 acionamentos, uma média de mais de 6 mil registros por mês.
O movimento deste ano já representa a maior média histórica de registros, 17% acima da média mensal de 2020. A previsão é a de que 2021 se encerre com mais de 70 mil registros de denúncias anônimas.

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O Disque-Denúncia 181 tem se popularizado cada vez mais desde 2016, mas em 2018, quando o site disquedenuncia181.es.gov.br foi criado, a procura aumentou significativamente. Até então, as denúncias só eram recebidas pelo telefone 181.
Qualquer pessoa, no Espírito Santo, pode auxiliar o trabalho da polícia com informações anônimas. Por telefone, basta discar 181 para repassar informações relacionadas a qualquer tipo de crime. Mesmo que o cidadão não tenha detalhes sobre o fato, qualquer contribuição é bem-vinda e pode ajudar a elucidar um caso.
Já pelo site disquedenuncia181.es.gov.br, o comunicante pode enviar fotos, vídeos e arquivos, também de forma anônima, e colaborar com o trabalho da polícia.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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