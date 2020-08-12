Após denúncia anônima, polícia descobre desmanche de motos em Vitória

A polícia encontrou diversas partes de motos no quintal onde funcionava o desmanche Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Uma denúncia anônima levou a polícia a descobrir um desmanche de motocicletas na região do bairro Inhanguetá, em Vitória , na manhã desta quarta-feira (12). Os policiais receberam a informação de que um homem usava o quintal da própria casa para desmontar motos provenientes de roubos e furtos.

Ao chegarem no local, os militares encontraram, logo na entrada, retrovisores e peças espalhadas. Ao notar a presença da polícia, o homem suspeito de praticar os crimes, conseguiu fugir por telhados e quintais dos vizinhos. "Kikito", como foi identificado, foi perseguido, mas conseguiu escapar, relatou o Coronel Borges, do 1º Batalhão da Polícia Militar.

A mãe do rapaz autorizou que os militares vasculhassem a área em busca de mais peças, segundo a polícia. Foi encontrada uma motocicleta adulterada e vários materiais provenientes de desmanche, incluindo uma placa com restrição de furto/roubo.