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Suspeito fugiu

Após denúncia anônima, polícia descobre desmanche de motos em Vitória

Policiais foram informados que o quintal de uma casa no bairro Inhanguetá era utilizado para o desmonte de motocicletas. O suspeito do crime conseguiu fugir da polícia por telhados e casas vizinhas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2020 às 16:29

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 16:29

Desmanche
A polícia encontrou diversas partes de motos no quintal onde funcionava o desmanche Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Uma denúncia anônima levou a polícia a descobrir um desmanche de motocicletas na região do bairro Inhanguetá, em Vitória, na manhã desta quarta-feira (12). Os policiais receberam a informação de que um homem usava o quintal da própria casa para desmontar motos provenientes de roubos e furtos.

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Ao chegarem no local, os militares encontraram, logo na entrada, retrovisores e peças espalhadas. Ao notar a presença da polícia, o homem suspeito de praticar os crimes, conseguiu fugir por telhados e quintais dos vizinhos. "Kikito", como foi identificado, foi perseguido, mas conseguiu escapar, relatou o Coronel Borges, do 1º Batalhão da Polícia Militar.
A mãe do rapaz autorizou que os militares vasculhassem a área em busca de mais peças, segundo a polícia. Foi encontrada uma motocicleta adulterada e vários materiais provenientes de desmanche, incluindo uma placa com restrição de furto/roubo.
Segundo o Coronel Borges, pessoas reconheceram "Kikito" como um dos que aparecem em vários vídeos cometendo crimes relacionados a roubos de motocicletas. Como o suspeito fugiu do local, um guincho foi acionado para a remoção das peças.

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