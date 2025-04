Organização criminosa

O que falta para a 'Gangue da Hilux' chegar ao fim no ES

No total, a Polícia Civil já prendeu sete integrantes do grupo, mas ainda falta Felipe da Vitória, apontado como líder e fornecedor dos equipamentos para os furtos do modelo de caminhonete no Estado

Felipe da Vitória, de 29 anos, é líder da “Gangue da Hilux”, conhecida por furto de veículos e adulteração de placas. (Divulgação | Polícia Civil)

Após aproximadamente 14 furtos de picapes Toyota Hilux no Espírito Santo, a Polícia Civil prendeu mais um integrante da organização criminosa conhecida como “Gangue da Hilux”, especializados em furtos de veículos desses modelos e adulteração das placas. Agora, a polícia busca pelo líder do grupo, identificado como Felipe da Vitória, de 29 anos.

A última prisão ocorreu na última quarta-feira (16), durante uma perseguição em Baixo Guandu, Noroeste do Estado.

Conforme explicou o titular da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos, delegado Luiz Gustavo Ximenes, na quarta-feira, a Divisão Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), com apoio do Batalhão de Ações com Cães (Bac) da Polícia Militar (PMES) e do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTaer), realizou uma operação na região de Morrinhos, em Cariacica Sede, após receber informações de um furto de caminhonete realizado por Felipe, mas o suspeito acabou fugindo.

No mesmo dia, o Serviço de Inteligência descobriu que o comparsa do líder fugia em uma Hilux em direção a Baixo Guandu. O suspeito acabou preso após perder o controle e caiu em um barranco no município guanduense.

Operação mira líder de quadrilha especializada em furto de veículos no ES. (Divulgação | Polícia Civil)

Organização investigada desde 2024

A “Gangue da Hilux”, liderada por Felipe da Vitória, vem sendo investigada pela Polícia Civil desde 2024.

De acordo com o titular da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos, delegado Luiz Gustavo Ximenes, Felipe fornece o equipamento e o treinamento de como realizar esses furtos para integrantes da organização. Posteriormente, ele encaminha as caminhonetes para o receptador e o veículo é levado para outro Estado ou para o exterior.

“A princípio, eles utilizam uma chave de fenda para destravar a fechadura. Dentro da Hilux, eles conseguem ter acesso ao chicote, que ficam às vezes no porta-luva ou também abaixo do volante. Usam um equipamento menor, que é um kit, e encaixam esse equipamento. O aparelho maior faz a leitura e depois usam uma chave, que é um emulador, e posteriormente consegue ligar a Hilux, principalmente a que, utilizada com start stop. E posteriormente através dessa chave ele consegue destravar a caminhonete para ser enviada ao receptor e seja dado destino após a comercialização da mesma”, explicou o delegado.

As investigações começaram após levantamentos de diversas Toyota Hilux sendo furtadas no Estado. Durante as investigações, a Polícia Civil chegou a um homem que dava cobertura com outro carro.

Posteriormente, por meio de outros levantamentos com o Serviço de Inteligência, a polícia chegou ao nome de três indivíduos, abordados em João Neiva, no dia 11 de fevereiro, em uma ação que terminou com o trio preso e um morto.

No dia 19 de fevereiro, a Polícia Civil localizou a fazenda onde os veículos eram ocultados. Mais três suspeitos foram presos na zona rural do município de Santa Leopoldina, na Região Serrana do Estado. Entre os detidos estavam dois homens, de 53 e 54 anos, e uma mulher, de 45 anos.

“Inclusive o Felipe estava nesse dia com o equipamento e também com a Hilux nessa fazenda. Ele deixou a caminhonete nessa fazenda, mas quando chegamos ele já havia saído. Os três indivíduos fazem parte dessa organização criminosa, mas tem a função de ocultar os veículos automotores”, explicou o titular da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos.

Entre as vítimas desses furtos estão desembargadores, advogados e médicos. Os alvos são bairros principalmente da Grande Vitória.

Segundo o delegado Luiz Gustavo Ximenes, o líder dessa organização vem se escondendo em diversos municípios do Espírito Santo e o foco é prendá-lo para cessar esse tipo de furto no Estado.

Felipe tem passagens por tráfico de drogas e já esteve preso em 2019. Após ser solto, no mesmo ano, ele foi para o Paraná e, no ano passado, trouxe equipamentos usados para esse tipo de furto para o Estado. Além disso, ele que ensina aos outros integrantes da organização como destravar as Hilux.

Gangues distintas

Em 2023, um outra organização criminosa colocou terror em donos de caminhonete no Espírito Santo. A gangue estava agindo no estacionamento do Aeroporto de Vitória, atua em diversos aeroportos do Brasil.

O delegado Luiz Gustavo Ximenes destacou que esses criminosos não são os mesmos liderados por Felipe da Vitória.

